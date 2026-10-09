Coquimbo Unido y La Calera ya tienen programación para su llave de Copa Chile

La ANFP confirmó la programación de la llave entre Coquimbo Unido y Unión La Calera por los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

El cuadro "pirata" consiguió su clasificación luego de eliminar a Cobreloa con un nuevo triunfo por 2-1 en la revancha pendiente disputada en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

La Calera, en tanto, avanzó a la ronda de los ocho mejores después de dejar en el camino a Universidad Católica.

El partido de ida entre "cementeros" y aurinegros se disputará el martes 20 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio "Nicolás Chahuán".

La revancha quedó fijada para el miércoles 4 de noviembre desde las 19:00 horas en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

El ganador de la llave avanzará a semifinales y enfrentará al vencedor de la serie entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta.