Los dos niños que sobrevivieron al trágico accidente vehicular ocurrido ayer en la comuna de Dalcahue (Provincia de Chiloé), que dejó a seis personas fallecidas, fueron trasladados hasta Puerto Montt (Región de Los Lagos) debido a la complejidad de sus lesiones.

La colisión entre dos vehículos, que también dejó cinco lesionados, ocurrió en la Ruta 5 Sur, en el tramo comprendido entre Ancud y Castro, en el sector conocido como recta Butalcura.

Ambos menores son hijos de una de las carabineras que resultó herida en el siniestro y que viajaba de franco en uno de los vehículos involucrados. Mientras tanto, familiares de las funcionarias policiales afectadas han llegado hasta distintos recintos asistenciales para acompañarlas en su recuperación.

Estado de salud de los menores y las carabineras lesionadas

En horas de la madrugada, la niña sobreviviente de 4 años fue trasladada por vía terrestre hasta Puerto Montt. Previamente, su hermano mayor había sido el primero en salir de Chiloé ante la necesidad de una cirugía urgente por lesiones sufridas en su columna.

El doctor Álvaro Benítez, subdirector médico subrogante del Hospital de Castro, detalló la situación clínica de las personas lesionadas: "Respecto a esos pacientes, una paciente de sexo femenino de 40 años (una de las funcionarias de Carabineros), fue dada de alta el mismo día domingo, dadas las lesiones de mediana gravedad que mantenía. Un paciente de sexo masculino, de 5 años de edad, fue derivado a la Clínica Andes Puerto Montt para ser intervenido por neurocirujano debido a la gravedad de sus lesiones".

"Una paciente de sexo femenino de 4 años de edad fue trasladada a la UCI pediátrica del Hospital de Puerto Montt para ser manejada en esta unidad", agregó.

Respecto a las otras dos carabineras, una permanece con fractura de tobillo y una tercera sufrió fractura de mandíbula y de cadera, evaluándose su traslado hacia el Hospital de Carabineros en cualquier momento.

Alcalde de Quellón: "Estamos consternados"

El alcalde de Quellón, Claudio Barudy, se mostró consternado por el fallecimiento de una familia quellonina, de la que formaba parte Ámbar Aguilar, quien fue recordada por su título como campeona regional adolescente de Los Lagos en cueca.

"La familia es de nuestra comuna y en nombre de toda nuestra comunidad quiero expresar nuestras más sentidas condolencias a sus seres queridos. Como municipio acompañaremos a la familia y seguiremos a su lado para apoyarla en todo lo que necesite", expresó el jefe comunal.

"También queremos enviar toda nuestra fuerza a las personas que resultaron heridas y a quienes hoy las acompañan. Estamos realmente consternados y especialmente porque falleció dentro una campeona de cueca, (quien era) muy alegre", manifestó.

La comunidad quellonina permanece a la espera de que el Servicio Médico Legal (SML) haga entrega de los cuerpos de la familia fallecida para trasladarlos hasta la comuna, donde se realizará un velatorio masivo en el gimnasio fiscal de la ciudad puerto.

Investigación en curso y cuestionamientos por falta de doble vía

En el ámbito judicial, aún no se registran novedades sobre las diligencias investigativas que encabeza la Fiscalía Local de Castro para esclarecer las causas exactas de este fatal accidente.

El hecho vuelve a poner el foco sobre las condiciones de seguridad en la ruta Dalcahue-Ancud. El sector de la recta de Butalcura cuenta con diversas animitas que recuerdan siniestros anteriores, sumándose este episodio a una seguidilla de accidentes ocurridos en una provincia de Chiloé que aún no dispone de doble vía.