¿Cuándo y dónde ver la revancha de Colo Colo y Puerto Montt en Copa Chile?

La Copa Chile conocerá a su segundo semifinalista este martes 6 de octubre, cuando Colo Colo y Deportes Puerto Montt disputen su revancha en el marco de los cuartos de final.

El encuentro en el Estadio Monumental está programado para las 20:30 horas (00:30 GMT), con transmisión de TNT Sports Premium en TV cable y su señal en la plataforma de streaming HBO Max.

La escuadra alba llega con una mínima ventaja en el global, gracias al agónico gol de Lautaro Pastrán que desequilibró el partido en el Estadio Chinquihue (90+4').

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