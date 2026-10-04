¿Cuándo y dónde ver la revancha entre Coquimbo Unido y Cobreloa por Copa Chile?

Este miércoles 7 de octubre, Coquimbo Unido recibirá a Cobreloa en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" por la revancha de los octavos de final de la Copa Chile, con el objetivo de definir al tercer semifinalista del certamen.

El partido está programado para las 19:00 horas (22:00 GMT) y será transmitido en televisión por TNT Sports Premium. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma HBO Max.

El conjunto aurinegro cuenta con la ventaja en la eliminatoria luego de imponerse por 2-1 en el duelo de ida disputado en Calama. No obstante, la escuadra "naranja" llega con la confianza a tope al ser el puntero exclusivo de la Liga de Ascenso.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.