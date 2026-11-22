19:15 - | ¡Gol de Colo Colo en el inicio del segundo tiempo! Maxi Romero repite y marca el 2-0 ante la UC

18:53 - | ¡Final del primer tiempo! Colo Colo vence a la UC en el Monumental

18:49 - | Se reanuda el partido en el Monumental

18:48 - | El árbitro José Cabero interrumpe el partido debido al lanzamiento constante de petardos por parte de los barristas de Colo Colo

18:23 - | Revisa el gol de Romero para Colo Colo [VIDEO] Con revisión de VAR: Maxi Romero anotó un golazo para Colo Colo ante la UC https://t.co/DwufdmM9e6 https://t.co/XvDPLVqSOK — Cooperativa (@Cooperativa) November 22, 2026

18:21 - | ¡Gol de Colo Colo! Tras revisión del VAR, se validó la anotación de Maximiliano Romero para el 1-0 ante Universidad Católica

18:19 - | Golazo anulado a Colo Colo por fuera de juego de Maximiliano Romero

18:05 - | ¡Se juega en el Monumental! Colo Colo y Universidad Católica juegan el clásico 190, por la fecha 28 de la Liga de Primera

17:56 - | ¡YA SALEN LOS EQUIPOS A LA CANCHA! [MARCADOR VIRTUAL %u26BD] ¡Hubo pasillo, pero no de la UC! Tremenda salida de Colo Colo en el Monumental para su primer duelo por los puntos como campeón en 2026 https://t.co/IpRnA4kmfT https://t.co/DaOLXWfq8j — Cooperativa (@Cooperativa) November 22, 2026

17:51 - | Así llegan clasificados los elencos LIGA DE PRIMERA - TABLA DE POSICIONES Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 🏆 Campeón 27 61 29 Libertadores 2 U. de Chile 28 54 26 Libertadores 3 U. Católica 27 49 19 Duelo "Chile 4"

17:35 - | Dato: Universidad Católica es el equipo visitante que más veces ha derrotado a Colo Colo en el Estadio Monumental. El elenco franjeado acumula 14 festejos en Pedrero por torneos de Primera División y 16 en el balance de todas las competencias oficiales.

17:30 - | Dato: Colo Colo estrena oficialmente su título número 35 ante su público en Macul. La escuadra dirigida por Fernando Ortiz aseguró la corona de Primera División en la fecha anterior tras superar 2-1 a Ñublense en Chillán.

17:25 - | Dato: Este es el Clásico 190 entre Colo Colo y Universidad Católica por la Liga de Primera. El balance histórico en la máxima categoría presenta 83 victorias albas, 55 festejos cruzados y 51 empates.

17:20 - | Formación de la UC: Melo, Asta-Buruaga, Farías, Díaz, García Basso, Valencia, Montes, Zuqui, Rossel, Cuevas y Zampedri

17:18 - | Formación de Colo Colo: Vozinha, Villagra, Román, Sosa, Rojas, Madrid, Méndez, G. Díaz, C. Díaz, Marchant y Romero

17:12 - | ¡La formación de Colo Colo para este encuentro! ¡%uD835%uDC15%uD835%uDC00%uD835%uDC0C%uD835%uDC0E%uD835%uDC12 %uD835%uDC02%uD835%uDC00%uD835%uDC02%uD835%uDC08%uD835%uDC10%uD835%uDC14%uD835%uDC04! La %uD835%uDDD9%uD835%uDDE2%uD835%uDDE5%uD835%uDDE0%uD835%uDDD4%uD835%uDDD6%uD835%uDDDC%uD835%uDDE2%u0301%uD835%uDDE1 %uD835%uDDE7%uD835%uDDDC%uD835%uDDE7%uD835%uDDE8%uD835%uDDDF%uD835%uDDD4%uD835%uDDE5 de los albos para el partido por la #LigaDePrimeraMercadoLibre ante Universidad Católica, es presentada por @jugabet_cl %uD83E%uDD1F%uD83C%uDFFB%u26AA%uFE0F%u26AB%uFE0F https://t.co/bDAnmRzvop — Colo-Colo (@ColoColo) November 22, 2026

17:08 - | ¡Todo listo! Repasa la formación de Universidad Católica %uD835%uDC04%uD835%uDC0B %uD835%uDC0E%uD835%uDC0D%uD835%uDC02%uD835%uDC04 %uD835%uDC03%uD835%uDC04 %uD835%uDC0B%uD835%uDC00 %uD835%uDC14%uD835%uDC02 %uD835%uDC0F%uD835%uDC00%uD835%uDC11%uD835%uDC00 %uD835%uDC04%uD835%uDC0D%uD835%uDC05%uD835%uDC11%uD835%uDC04%uD835%uDC0D%uD835%uDC13%uD835%uDC00%uD835%uDC11 %uD835%uDC04%uD835%uDC12%uD835%uDC13%uD835%uDC04 %uD835%uDC02%uD835%uDC0BÁ%uD835%uDC12%uD835%uDC08%uD835%uDC02%uD835%uDC0E %u26AA%uD83D%uDD35 Esta es la formación de #LosCruzados para enfrentar a Colo Colo por la Fecha 28 de la Liga de Primera Mercado Libre 2026 %uD83C%uDFC6%u26BD %uD835%uDC15%uD835%uDC00%uD835%uDC0C%uD835%uDC0E%uD835%uDC12 %uD835%uDC02%uD835%uDC00%uD835%uDC13%uD835%uDC0E %u270A https://t.co/lh7cMTWEbD — Universidad Católica (@Cruzados) November 22, 2026

17:04 - | Sigue el partido en Cooperativa [RADIO EN VIVO] ¡Súbele a la @Cooperativa! Vivimos el clásico 190 entre Colo Colo y Universidad Católica, junto a @ernestomatomato, @marcelobarti, @polaco_goldberg, @patomunoz, @sebaguilarg y @rodrigogomezf https://t.co/KRmxPm584L https://t.co/XP6mcUUTq1 — Cooperativa (@Cooperativa) November 22, 2026

17:02 - | Eugenio Mena encabeza la lista de bajas de la UC para este encuentro %u2695%uFE0F #ParteLeukotape: Colo Colo vs Universidad Católica | Fecha 28 Liga de Primera Mercado Libre 2026 %uD83D%uDD39 Jeffrey Sekgota: Desgarro cuádriceps. %uD83D%uDD39 Bernardo Cerezo: Cirugía menisco rodilla. %uD83D%uDD39 Eugenio Mena: Desgarro sóleo. %uD83D%uDD39 Sebastián Arancibia: cirugía esguince mediopie. #Leukotape — Universidad Católica (@Cruzados) November 22, 2026

16:51 - | Los jugadores de Colo Colo ya dicen presente en el Monumental para recibir a Universidad Católica Ya llegamos a La Ruca #CAMPEON35 https://t.co/r4ERQg0zrj — Colo-Colo (@ColoColo) November 22, 2026

16:50 - | Así luce el vestuario para la UC El vestuario de #LosCruzados %uD83C%uDD97%uFE0F%u26AA%uFE0F%uD83D%uDD35%uD83D%uDC4A%uD83D%uDCA5 https://t.co/AEpIUgQ6dX — Universidad Católica (@Cruzados) November 22, 2026

16:22 - | En la UC ya tienen lista la indumentaria en la previa del compromiso %uD83D%uDCCD Ya estamos en el Estadio Monumental para vivir el duelo de #LosCruzados %u26AA%uFE0F%uD83D%uDD35 %uD835%uDC15%uD835%uDC00%uD835%uDC0C%uD835%uDC0E%uD835%uDC12 %uD835%uDC14%uD835%uDC02 %u270A%uFE0F https://t.co/fFfOdCcJc8 — Universidad Católica (@Cruzados) November 22, 2026

16:07 - | Así luce el camarín de Colo Colo en la previa del encuentro Camarín listo en La Ruca %uD83C%uDFDF%uD83E%uDD0D%uD83D%uDDA4 #CAMPEON35 https://t.co/waRuHfNPWj — Colo-Colo (@ColoColo) November 22, 2026

15:00 - | Llegaron las 15:00 horas: Se abren las puertas del Estadio Monumental para el ingreso de los hinchas

12:48 - | Así formará la UC en busca de los cruciales tres puntos [FOTOS] Quiere tumbar al campeón: La formación de la UC para la visita a Colo Colo https://t.co/tBRz2Lu8vO https://t.co/Wyq4KOGAPX — Cooperativa (@Cooperativa) November 22, 2026

12:36 - | Con la gran baja de Arturo Vidal: Repasa la oncena que alistó el "Cacique" [FOTOS] La oncena del campeón Colo Colo para recibir a la UC en el Monumental https://t.co/BrYjysxUUR https://t.co/brpilJCFRm — Cooperativa (@Cooperativa) November 22, 2026

10:38 - | Participa junto a Cooperativa Deportes Día de clásico en el Monumental: ¿Cómo terminará el duelo entre Colo Colo y Universidad Católica por la fecha 28? https://t.co/hSTjtnXkXD — Cooperativa (@Cooperativa) November 22, 2026