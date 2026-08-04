Curicó venció con claridad a U. de Concepción y clasificó a octavos de la Copa Chile

Curicó Unido derrotó por 3-1 a Universidad de Concepción en el Estadio Municipal de Los Angeles en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile y clasificó a los octavos de final.

Los "Torteros" se adelantaron rápidamente en el marcador con los goles de Cristián Bustamante (14') y Mauro López (20'). En la segunda parte, Bustamante anotó su doblete y, finalmente, Adolfo Neira (78') marcó el descuento para el "Campanil".

Además en el minuto 69, el futbolista uruguayo de Curicó Unido, Bruno Veglio fue expulsado con una roja directa.

En el otro encuentro que se disputó al mismo tiempo, Ñublense se impuso en la agonía 1-0 ante Rangers de Talca en el Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún Arenas".

Con estos resultados, Curicó Unido clasificó a la siguiente fase del torneo, en el segundo puesto del Grupo F con 11 puntos, mientras que los "Diablos Rojos" se quedaron con el primer puesto con 14 unidades. Mientras que Rangers y Universidad de Concepción quedaron eliminados.