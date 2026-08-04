La U quiere sellar ante San Felipe su pasaje a octavos en la Copa Chile

Universidad de Chile visita a Unión San Felipe este miércoles, desde las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio "Nicolás Chahuán" de La Calera, en el cierre del Grupo D de la Copa Chile, con el pasaje a octavos de final en juego.

El cuadro dirigido por Fernando Gago lidera el grupo con 10 puntos, pero no tiene asegurada la clasificación de forma matemática, ya que Unión La Calera tiene ocho unidades y Unión San Felipe cuenta con siete positivos; y si el cuadro del Aconcagua llega a ganar por tres goles de diferencia, los azules quedarán eliminados del torneo.

Por ese motivo, los chunchos necesitan un triunfo para clasificar con tranquilidad y con el liderato; aunque el empate también les basta para quedarse con uno de los dos cupos a la siguiente ronda.

Para este compromiso, Gago jugará con un equipo alternativo, ya que varias de sus figuras no viajarán con la delegación a La Calera. Entre las figuras ausentes están Eduardo Vargas y Charles Aránguiz.

Sin embargo, se espera que el capitán Marcelo Díaz sea titular y capitán en el pasto sintético de los caleranos.

San Felipe, por su lado, llega muy herido, tras haber sufrido una dura goleada por 5-1 en su visita a Deportes Antofagasta el fin de semana en la Liga de Ascenso.

En paralelo a este compromiso, en Valparaíso jugará Santiago Wanderers, que ya está eliminado con tres unidades, ante Unión La Calera, que buscará el triunfo para presionar por el liderato.

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