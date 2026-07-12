Deportes Concepción venció a Puerto Montt y ganó su grupo en Copa Chile

Con dos goles en los últimos 10 minutos, Deportes Concepción venció a Deportes Puerto Montt por 2-0 y se adjudicó el Grupo H de la Copa Chile en un duelo de elencos ya clasificados a los octavos de final del tradicional certamen.

Fausto Grillo (85') y Ethan Espinoza (89') sellaron el triunfo penquista en el Estadio CAP de Talcahuano para dejar al cuadro lila con 13 puntos al tope de la tabla.

Segundo quedó Puerto Montt, con 10 unidades.

En el otro partido que cerró el grupo, en duelo de eliminados, Huachipato superó por 0-1 a Deportes Temuco con gol de Kevin Altez.