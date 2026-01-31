Síguenos:
Deportes | Fútbol | Copa Chile

Deportes Copiapó debutó en la Copa Chile con triunfo ante San Luis

Redacción Cooperativa
Deportes Copiapó derrotó por 1-0 a San Luis en el Estadio "Luis Valenzuela", en la primera fecha de la fase grupal de la Copa Chile 2026.

Anotó para el "León de Atacama" Fabián Tabilo (54') y consiguió los tres primeros puntos del Grupo B, donde se encuentran también Everton y Universidad Católica.

Ambos equipos se volverán a enfrentar el próximo sábado 7 a las 20:00 horas (23:00 GMT), en el Estadio "Lucio Fariña Fernández" de Quillota.

