Deportes Iquique batió a Limache y se quedó con el cupo a octavos en la Copa Chile

Deportes Iquique se quedó con el cupo a los octavos de final de la Copa Chile, tras batir por 3-1 a Deportes Limache este miércoles en el Estadio Tierra de Campeones, en el cierre del Grupo A.

Los "Dragones Celestes" celebraron con un doblete de Bayron Barrera (46' y 80') y un gol de Agustín Venezia (62'), mientras que Marcos Arturia firmó del descuento de los "tomateros".

El resultado dejó a Iquique en el segundo lugar del Grupo A, con 11 unidades, a uno del otro clasificado a octavos, el líder Coquimbo Unidos.

Eliminados quedaron Limache (8) y San Marcos de Arica (1).

En octavos de final, Deportes Iquique enfrentará a Deportes Antofagasta; Coquimbo, en cambio, se medirá con Cobreloa.