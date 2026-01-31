Deportes Iquique pasó por encima de San Marcos de Arica en la Copa Chile
Los "Dragones Celestes" golearon en el Tierra de Campeones.
Los "Dragones Celestes" golearon en el Tierra de Campeones.
Deportes Iquique pasó por encima de San Marcos de Arica este sábado en el Estadio Tierra de Campeones con un 4-0, válido por la primera fecha del Grupo A de la Copa Chile 2026.
Los Dragones Celestes hicieron valer su localía y dominaron con goles de Franco Ledesma (30'), Bayron Barrera (61'), Edson Puch (69') y un penal de Alvaro Ramos (82').
Los ariqueños, en tanto, sufrieron la expulsión de Boris Sagredo (66').
El resultado dejó a Iquique en el primer lugar y a San Marcos en el fondo del Grupo A, que comparten con Coquimbo Unido y Deportes Limache.
Ambos equipos se verán las caras nuevamente la próxima semana, en el Estadio "Carlos Dittborn", por la segunda fecha del Grupo A.