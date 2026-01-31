Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago18.1°
Humedad94%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Deportes Iquique pasó por encima de San Marcos de Arica en la Copa Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los "Dragones Celestes" golearon en el Tierra de Campeones.

Deportes Iquique pasó por encima de San Marcos de Arica en la Copa Chile
 ARCHIVO
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Deportes Iquique pasó por encima de San Marcos de Arica este sábado en el Estadio Tierra de Campeones con un 4-0, válido por la primera fecha del Grupo A de la Copa Chile 2026.

Los Dragones Celestes hicieron valer su localía y dominaron con goles de Franco Ledesma (30'), Bayron Barrera (61'), Edson Puch (69') y un penal de Alvaro Ramos (82').

Los ariqueños, en tanto, sufrieron la expulsión de Boris Sagredo (66').

El resultado dejó a Iquique en el primer lugar y a San Marcos en el fondo del Grupo A, que comparten con Coquimbo Unido y Deportes Limache.

Ambos equipos se verán las caras nuevamente la próxima semana, en el Estadio "Carlos Dittborn", por la segunda fecha del Grupo A.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada