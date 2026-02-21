Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Joven de 22 años falleció baleado tras partido de fútbol en Pudahuel

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Rivera
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los hechos ocurrieron en una multicancha en la esquina de los pasajes Río Amarillo y Río Grande.

Joven de 22 años falleció baleado tras partido de fútbol en Pudahuel
 @ECOH_FiscaliaRM (X)

Lo acontecido ocurrió después de una presunta riña entre varias personas en el lugar, donde la víctima recibió un tiro en la cabeza mientras intentaba huir a bordo de su vehículo.

Un joven de 22 años falleció baleado luego de un partido de fútbol local celebrado en la comuna de Pudahuel. 

Según información preliminar, el hecho ocurrió en la esquina de los pasajes Río Amarillo con Río Grande, donde un grupo de personas comenzó una riña en una multicancha.

En este contexto, la víctima, de nacionalidad chilena, intentó escapar a bordo de su vehículo, pero uno de los atacantes extrajo su arma de fuego y le disparó en la cabeza, matándolo en el lugar. 

"Se llevó a cabo un partido de fútbol en una multicancha en la comuna de Pudahuel, (donde) hubo un altercado entre distintas personas y se efectuaron disparos. Uno impactó en una persona de sexo masculino que se encontraba en un vehículo, que está identificada", dijo el fiscal ECOH Daniel Schachermayer. 

"La persona se estaba retirando del lugar cuando recibió el disparo. Se están llevando a cabo las diligencias pertinentes para dar con los autores y con la dinámica del hecho", agregó. 

En la investigación también participa la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI.

