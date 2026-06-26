Everton batió a Copiapó y celebró su primer triunfo en Copa Chile 2026

Everton celebró su primer triunfo en la Copa Chile 2026, tras vencer por 3-0 a Deportes Copiapó en Viña del Mar, en el marco de la cuarta fecha del Grupo B.

La apertura de la cuenta fue de Nicolás Montiel (48'), y Braian Martínez se encargó de liquidar el encuentro en Sausalito (62' y 90+1' de penal).

Con el resultado, Everton quedó en el segundo lugar del Grupo B, con cuatro unidades, dejando tercero al León de Atacama, con mismo puntaje, pero peor diferencia de gol.

Lidera con seis puntos Universidad Católica, que enfrentará al colista San Luis este sábado en el Claro Arena.

El próximo partido de Everton en la Copa Chile será ante los Cruzados, en duelo pendiente de la segunda jornada, el 30 de junio; y Copiapó también jugará contra la UC en su siguiente duelo, el 4 de julio, por la quinta fecha.