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Tópicos: País | Presidente Kast

Kast se reunirá con el presidente de Ecuador durante cumbre del Mercosur

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Redacción Cooperativa

Será el segundo encuentro entre el Mandatario y Daniel Noboa, quienes coinciden en la importancia de la cooperación internacional contra el crimen organizado.

Es una de las prioridades que el ecuatoriano busca promover en la cita internacional, que se realizará en Paraguay el martes.

Kast se reunirá con el presidente de Ecuador durante cumbre del Mercosur
 José Antonio Kast (X)

El Mandatario ya se reunió con Daniel Noboa en diciembre pasado, cuando visitó Ecuador en calidad de Presidente electo.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunirá con su par chileno, José Antonio Kast, en el marco de su participación en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, que se llevará a cabo en Paraguay el próximo martes.

"En su calidad de Estado Asociado del Mercosur, Ecuador promoverá el diálogo y la articulación regional en torno a prioridades como la seguridad, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, el fortalecimiento del comercio, la integración regional y el bienestar de los ciudadanos de los países participantes", señaló el Ejecutivo este viernes en un comunicado.

La Presidencia ecuatoriana anticipa en el escrito que Noboa también sostendrá un encuentro con el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz.

En concreto, el gobernante participará primero en la sesión plenaria de presidentes de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados, posteriormente se reunirá con Kast y después tiene prevista la cita con Paz.

Kast ya sostuvo un encuentro con Noboa en diciembre pasado, cuando visitó Ecuador en calidad de Presidente electo, instancia que estuvo enfocada en la cooperación internacional en materia de crimen organizado.

Recientemente, el líder ecuatoriano permitió el despliegue de militares extranjeros en su país con inmunidad para participar en operaciones contra las bandas criminales.

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