Kast nombró embajador al ex "generalísimo" de Matthei

El Presidente José Antonio Kast designó como embajador de Chile ante el Reino Unido al otrora "generalísimo" de la campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen (RN).

Según informó la Cancillería este viernes, también fueron designados nuevos representantes de Chile para Cuba y El Salvador: Carola Muñoz y Jorge Muñoz, respectivamente; y todos tiene sus "respectivos beneplácitos ya recibidos".

A la vez, el Mandatario ascendió al grado de embajador a Carlos Cornejo, que se desempeñaba como director de la División de Gestión de Personas de la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que Paulsen es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez y recordó que, entre 2014 y 2022, se desempeñó como diputado. Presidió la Cámara Baja durante dos años.

Asimismo, "integró la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores; fue miembro del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), donde ocupó una de las vicepresidencias; y tuvo actividades con los grupos interparlamentarios de Chile con Panamá, Tailandia, Brasil, Países Bajos, Israel y Palestina", agrega la nota oficial.

La designación de Paulsen se da en medio de las reiteradas críticas que ha formulado Evelyn Matthei contra el Gobierno de Kast en diversas materias, incluido el asunto de los embajadores.

El martes último, en su participación semanal en la Radio Pauta, la militante UDI dijo sentirse "indignada (por) la cantidad de políticos que han mandado" al servicio exterior. Catalogó tales designaciones como "una repartija asquerosa".

La decisión presidencial también se conoce en medio de las descalificaciones que el Partido Republicano ha proferido contra la exministra, con el diputado Agustín Romero como protagonista.

El currículum de los otros embajadores designados

Carola Muñoz es periodista de la Universidad de Chile y egresada de la Academia Diplomática Andrés Bello. Tiene un magíster en Política Exterior de la Universidad de Santiago de Chile.

Al ser designada en el cargo, ejercía como embajadora en Ecuador. En el exterior, también se ha desempeñado en las misiones de Chile ante la OEA y ante organismos internacionales en Ginebra, así como en la Embajada en Perú.

Por su parte, Jorge Muñoz es oficial de Estado Mayor en retiro, formado en la Academia Politécnica Aeronáutica y TOHMSON-CSF Francia, y en la Academia de Guerra Aérea.

Se desempeñó como comandante del Grupo de Defensa Antiaérea N°24, con asiento en la Guarnición Aérea de Iquique, y como comandante de la Base Aérea Maquehue y de la Guarnición Aérea en la Región de la Araucanía.

Por último, Carlos Cornejo es abogado de la Universidad de Chile, graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello y tiene un diploma en Ciencias Empresariales de la Universidad de Santiago.

Al momento de su designación, ejerce como director de la División de Gestión de Personas de la Cancillería y se ha desempeñado en las embajadas de Chile ante la Santa Sede y Estados Unidos, y como cónsul general de Chile en Madrid.