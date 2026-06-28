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Huachipato cortó mala racha en la Copa Chile con triunfo ante Temuco
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los acereros sumaron sus primeros puntos en el torneo.
Los acereros sumaron sus primeros puntos en el torneo.
Huachipato cortó su mala racha en la Copa Chile con un triunfo por 2-0 sobre Temuco, en la cuarta fecha del Grupo H.
Mario Briceño (36') y Lionel Altamirano (52') anotaron los goles para los acereros en Talcahuano.
Huachipato está colista de su grupo, con tres positivos, mientras que Temuco lidera provisoriamente con cinco puntos, a la espera de lo que harán Deportes Concepción y Puerto Montt, ambos con cuatro unidades, en el cierre de esta jornada.