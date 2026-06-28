Huachipato cortó mala racha en la Copa Chile con triunfo ante Temuco

Huachipato cortó su mala racha en la Copa Chile con un triunfo por 2-0 sobre Temuco, en la cuarta fecha del Grupo H.

Mario Briceño (36') y Lionel Altamirano (52') anotaron los goles para los acereros en Talcahuano.

Huachipato está colista de su grupo, con tres positivos, mientras que Temuco lidera provisoriamente con cinco puntos, a la espera de lo que harán Deportes Concepción y Puerto Montt, ambos con cuatro unidades, en el cierre de esta jornada.