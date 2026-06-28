Minsal donará 30 mil vacunas contra difteria y tétanos para afectados por terremotos en Venezuela

El Ministerio de Salud (Minsal) anunció este domingo una donación de 30 mil vacunas contra la difteria y el tétanos para los damnificados por el doble terremoto ocurrido el miércoles en Venezuela, que ha dejado -hasta el momento- a 1.450 personas fallecidas y más de 3.000 heridos.

"Frente a la emergencia por el terremoto en Venezuela, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la solidaridad y la cooperación internacional. Hoy entregamos 30.000 dosis de vacuna contra la difteria y el tétanos al operador que trasladará este cargamento a Venezuela", informó la ministra de Salud, May Chomali.

La secretaria de Estado detalló que el envío "forma parte de la ayuda humanitaria que Chile entrega para la prevención de enfermedades y el apoyo oportuno, que son fundamentales para proteger a las comunidades afectadas".

"Nuestro reconocimiento a todas las instituciones que hacen posible esta misión humanitaria", valoró la titular del Minsal.

Chile envió dos vuelos con ayuda humanitaria

El Gobierno ya ha enviado dos vuelos de la Fuerza Aérea (FACh) con asistencia humanitaria destinada a las zonas afectadas por la emergencia.

El primero de ellos, por medio de un avión KC-135, trasladó a un equipo de brigadistas del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano de Bomberos de Chile; mientras que el segundo se realizó a través de un avión C-130 con 16 rescatistas, tres toneladas de ayuda humanitaria (4.000 raciones de alimentos individuales para cuatro días) y otras dos toneladas con equipamientos de Bomberos.