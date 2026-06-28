Minsal donará 30 mil vacunas contra difteria y tétanos para afectados por terremotos en Venezuela
La ministra de Salud, May Chomali, informó que el envío "forma parte de la ayuda humanitaria que Chile entrega para la prevención de enfermedades y apoyo oportuno".
Los devastadores sismos han dejado, hasta el momento, 1.450 personas fallecidas y más de 3.000 heridos.
El Gobierno ya ha enviado dos vuelos de la Fuerza Aérea (FACh) con asistencia humanitaria destinada a las zonas afectadas por la emergencia.