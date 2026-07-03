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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

La agenda de la quinta fecha de la fase de grupos en la Copa Chile 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Se jugará entre el sábado 4 y el lunes 6 de julio.

La agenda de la quinta fecha de la fase de grupos en la Copa Chile 2026
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La fase grupal de la Copa Chile 2026 entra en tierra derecha dado que este fin de semana se disputará la quinta y penúltima fecha del certamen tradicional, jornada que comenzará a definir a los clasificados a la siguiente ronda.

La acción arrancará el sábado con cinco compromisos, entre los que destaca el duelo donde Universidad Católica, elenco ya clasificado, recibirá a Deportes Copiapó en el Claro Arena.

El domingo, en tanto, la atención se trasladará a Valparaíso, donde Universidad de Chile visitará a Santiago Wanderers en el Estadio "Elías Figueroa".

La fecha concluirá el lunes con el cruce entre Colo Colo y Deportes Recoleta en el Estadio Monumental.

Revisa la programación completa de la quinta fecha de la Copa Chile 2026:

Sábado 4 de julio

  • Unión San Felipe vs. Unión La Calera, 15:00 horas, Estadio Municipal de San Felipe.
  • Magallanes vs. Palestino, 15:00 horas, Estadio Municipal de San Bernardo.
  • San Luis vs. Everton, 16:00 horas, Estadio Lucio Fariña.
  • Deportes Iquique vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas, Estadio Tierra de Campeones.
  • Universidad Católica vs. Deportes Copiapó, 20:30 horas, Claro Arena.

Domingo 5 de julio

  • Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile, 12:30 horas, Estadio Elías Figueroa.
  • Deportes La Serena vs. Deportes Antofagasta, 12:30 horas, Estadio La Portada.
  • Cobresal vs. Cobreloa, 15:00 horas, Estadio El Cobre.
  • Deportes Puerto Montt vs. Huachipato, 15:00 horas, Estadio Chinquihue.
  • Universidad de Concepción vs. Rangers, 15:00 horas, Estadio Federico Schwager.
  • Ñublense vs. Curicó Unido, 15:00 horas, Estadio Nelson Oyarzún.
  • Deportes Santa Cruz vs. Audax Italiano, 16:00 horas, Estadio Joaquín Muñoz.
  • Unión Española vs. O'Higgins, 17:30 horas, Estadio Santa Laura.
  • Deportes Limache vs. San Marcos de Arica, 20:00 horas, Estadio Lucio Fariña.

Lunes 6 de julio

  • Colo Colo vs. Deportes Recoleta, 19:30 horas, Estadio Monumental.
  • Deportes Concepción vs. Deportes Temuco, 19:30 horas, Estadio Huachipato.

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