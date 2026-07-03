La agenda de la quinta fecha de la fase de grupos en la Copa Chile 2026

La fase grupal de la Copa Chile 2026 entra en tierra derecha dado que este fin de semana se disputará la quinta y penúltima fecha del certamen tradicional, jornada que comenzará a definir a los clasificados a la siguiente ronda.

La acción arrancará el sábado con cinco compromisos, entre los que destaca el duelo donde Universidad Católica, elenco ya clasificado, recibirá a Deportes Copiapó en el Claro Arena.

El domingo, en tanto, la atención se trasladará a Valparaíso, donde Universidad de Chile visitará a Santiago Wanderers en el Estadio "Elías Figueroa".

La fecha concluirá el lunes con el cruce entre Colo Colo y Deportes Recoleta en el Estadio Monumental.

Revisa la programación completa de la quinta fecha de la Copa Chile 2026:

Sábado 4 de julio

Unión San Felipe vs. Unión La Calera, 15:00 horas, Estadio Municipal de San Felipe.

15:00 horas, Estadio Municipal de San Felipe. Magallanes vs. Palestino , 15:00 horas, Estadio Municipal de San Bernardo.

, 15:00 horas, Estadio Municipal de San Bernardo. San Luis vs. Everton , 16:00 horas, Estadio Lucio Fariña.

, 16:00 horas, Estadio Lucio Fariña. Deportes Iquique vs. Coquimbo Unido , 18:00 horas, Estadio Tierra de Campeones.

, 18:00 horas, Estadio Tierra de Campeones. Universidad Católica vs. Deportes Copiapó, 20:30 horas, Claro Arena.

Domingo 5 de julio

Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile , 12:30 horas, Estadio Elías Figueroa.

, 12:30 horas, Estadio Elías Figueroa. Deportes La Serena vs. Deportes Antofagasta , 12:30 horas, Estadio La Portada.

, 12:30 horas, Estadio La Portada. Cobresal vs. Cobreloa, 15:00 horas, Estadio El Cobre.

15:00 horas, Estadio El Cobre. Deportes Puerto Montt vs. Huachipato , 15:00 horas, Estadio Chinquihue.

, 15:00 horas, Estadio Chinquihue. Universidad de Concepción vs. Rangers , 15:00 horas, Estadio Federico Schwager.

, 15:00 horas, Estadio Federico Schwager. Ñublense vs. Curicó Unido , 15:00 horas, Estadio Nelson Oyarzún.

, 15:00 horas, Estadio Nelson Oyarzún. Deportes Santa Cruz vs. Audax Italiano , 16:00 horas, Estadio Joaquín Muñoz.

, 16:00 horas, Estadio Joaquín Muñoz. Unión Española vs. O'Higgins , 17:30 horas, Estadio Santa Laura.

, 17:30 horas, Estadio Santa Laura. Deportes Limache vs. San Marcos de Arica, 20:00 horas, Estadio Lucio Fariña.

Lunes 6 de julio