La agenda de la quinta fecha de la fase de grupos en la Copa Chile 2026
Se jugará entre el sábado 4 y el lunes 6 de julio.
Se jugará entre el sábado 4 y el lunes 6 de julio.
La fase grupal de la Copa Chile 2026 entra en tierra derecha dado que este fin de semana se disputará la quinta y penúltima fecha del certamen tradicional, jornada que comenzará a definir a los clasificados a la siguiente ronda.
La acción arrancará el sábado con cinco compromisos, entre los que destaca el duelo donde Universidad Católica, elenco ya clasificado, recibirá a Deportes Copiapó en el Claro Arena.
El domingo, en tanto, la atención se trasladará a Valparaíso, donde Universidad de Chile visitará a Santiago Wanderers en el Estadio "Elías Figueroa".
La fecha concluirá el lunes con el cruce entre Colo Colo y Deportes Recoleta en el Estadio Monumental.
Revisa la programación completa de la quinta fecha de la Copa Chile 2026:
Sábado 4 de julio
Domingo 5 de julio
Lunes 6 de julio