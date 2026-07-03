Eyzaguirre y debate por megraproyecto: "Cuando no se cede en nada, es ortodoxia completa"

La exención de las contribuciones para la primera vivienda de los mayores de 65 años, sin excepción, sigue trabando las negociaciones para sacar adelante la megarreforma, proyecto emblema de la primera etapa de este Gobierno.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se reunió ayer con los alcaldes a quienes confirmó que no harán modificaciones en ese aspecto. Hoy, el jefe municipal de Maipú, Tomás Vodanovic, contó a Radio 13C que "la respuesta que nos da el Gobierno es que, más que por un tema de principios que de revisión de la propuesta, no se van a abrir a ningún tipo de focalización y que esa discusión tiene que darse en el Senado".

En El Primer Café de Cooperativa, el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre apuntó directamente a una actitud dogmática por parte del oficialismo.

La exención de las contribuciones para la primera vivienda de los mayores de 65 años, sin excepción, sigue trabando las negociaciones para sacar adelante la megarreforma, proyecto emblema de la primera etapa de este Gobierno.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se reunió ayer con los alcaldes a quienes confirmó que no harán modificaciones en ese aspecto. Hoy, el jefe municipal de Maipú, Tomás Vodanovic, contó a Radio 13C que "la respuesta que nos da el Gobierno es que, más que por un tema de principios que de revisión de la propuesta, no se van a abrir a ningún tipo de focalización y que esa discusión tiene que darse en el Senado".

En El Primer Café de Cooperativa, el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre apuntó directamente a una actitud dogmática por parte del oficialismo.

"El problema de fondo está en una visión ortodoxa de que es o 100% lo que yo quiero o es nada", sentenció el exjefe de las finanzas públicas, cuestionando el temor a modificar las iniciativas con tal de sumar apoyos. "Cuando yo siento que desfiguro porque concedo una pequeña cosa es que estoy en una ortodoxia completa", fustigó Eyzaguirre.

Desde la perspectiva técnica, la economista Bettina Horst defendió la postura de no ceder el fondo de las reformas por mero pragmatismo. "Acá hay que diferenciar bien en cuanto a cuál es el límite a una negociación, porque si finalmente en esa negociación se desdibuja el proyecto, se deslava el proyecto y no va a tener los efectos que uno espera que tenga, entonces más vale no tener proyecto", advirtió, agregando de forma tajante que "no cualquier negociación o cualquier resultado es bueno".

La "paradoja" de la focalización

Para el exministro Ignacio Walker, la postura de no abrirse a una focalización según ingresos refleja que el diseño del plan de reconstrucción es "completamente ideológico".

"O sea, o usted acepta nuestros términos, volviendo a J.D. Vance, o esto no hay ninguna posibilidad de acuerdo y prefiero ganar por un voto", criticó Walker, advirtiendo sobre los riesgos de la falta de consensos amplios: "¿Eso qué asegura? Que lo más probable yo creo que se va a ganar por un voto o por dos votos. Eso asegura que en un próximo gobierno de un signo distinto hay una contra reforma. Así no llegamos a ninguna parte".

Al respecto, Eyzaguirre ironizó: "Qué cosa más absurda: 'no estamos por la focalización', pero están diciendo que van a perdonar las contribuciones para los 65 años o más. ¿Eso no es focalizar? ¿Y los de 64 qué les pasa? Eso es focalización por definición. O sea, hacemos focalización por edad, ¿por qué no hacemos por ingresos también? Qué cosa de principio hay ahí. Qué desfiguración posible. Si es ortodoxia pura".

"Hay que contar la película completa"

Frente a los dardos de la oposición, el exministro Cristián Monckeberg llamó a matizar las críticas y a respetar el mandato de las urnas. "Hay que contar la película completa", rebatió, asegurando que el ministro de Hacienda "está haciendo un esfuerzo genuino, que no lo hizo al principio a lo mejor porque venía de un mundo donde no había una lógica más política en las conversaciones".

Asimismo, Monckeberg blindó la agenda del Ejecutivo recordando que fue el corazón de su propuesta programática: "¿Cómo van a desdibujar el proyecto si quienes están gobernando es el Presidente Kast que sacó una mayoría importante y por lo tanto él planteó llevar adelante este proyecto en campaña? Él planteó la discusión de la rebaja impositiva, él planteó la discusión de eliminar las contribuciones. Con esto no nos está sorprendiendo con nada".

Bettina Horst matizó las posturas llamando a no trancar el debate, pero exigió honestidad. "Siempre es bueno abrir espacios de diálogo, generar mesas, pero que se entienda que sea con el ánimo de colaborar y avanzar y no con el ánimo de bloquear o atrasar", concluyó.