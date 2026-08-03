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La agenda de los duelos de la sexta fecha de la Copa Chile
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La sexta jornada de la fase grupal del certamen continuará este martes 4 de agosto.
La sexta jornada de la fase grupal del certamen continuará este martes 4 de agosto.
Esta semana continúa la sexta fecha de la fase de grupos en la Copa Chile 2026, con seis partidos que se disputarán entre este martes 4 y miércoles 5 de agosto, definiendo así a más clasificados para los octavos de final del certamen.
Pendientes quedarán los dos últimos encuentros, que jugarán Colo Colo ante Unión Española y Recoleta ante O'Higgins, el miércoles 26 de agosto.
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