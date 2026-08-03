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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

La agenda de los duelos de la sexta fecha de la Copa Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La sexta jornada de la fase grupal del certamen continuará este martes 4 de agosto.

La agenda de los duelos de la sexta fecha de la Copa Chile
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Esta semana continúa la sexta fecha de la fase de grupos en la Copa Chile 2026, con seis partidos que se disputarán entre este martes 4 y miércoles 5 de agosto, definiendo así a más clasificados para los octavos de final del certamen.

Pendientes quedarán los dos últimos encuentros, que jugarán Colo Colo ante Unión Española y Recoleta ante O'Higgins, el miércoles 26 de agosto.

Revisa la agenda para esta semana junto a Cooperativa.cl:

Martes 4 de agosto

  • Ñublense vs. Rangers. 19:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".
  • Universidad de Concepción vs. Curicó Unido. 19:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Miércoles 5 de agosto

  • Santiago Wanderers vs. Unión La Calera. 18:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".
  • Unión San Felipe vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".
  • Coquimbo Unido vs. San Marcos de Arica. 20:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
  • Deportes Iquique vs. Deportes Limache. 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones

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