La agenda de los duelos de la sexta fecha de la Copa Chile

Esta semana continúa la sexta fecha de la fase de grupos en la Copa Chile 2026, con seis partidos que se disputarán entre este martes 4 y miércoles 5 de agosto, definiendo así a más clasificados para los octavos de final del certamen.

Pendientes quedarán los dos últimos encuentros, que jugarán Colo Colo ante Unión Española y Recoleta ante O'Higgins, el miércoles 26 de agosto.

Revisa la agenda para esta semana junto a Cooperativa.cl:

Martes 4 de agosto

Ñublense vs. Rangers. 19:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

Universidad de Concepción vs. Curicó Unido. 19:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Miércoles 5 de agosto

Santiago Wanderers vs. Unión La Calera. 18:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

Unión San Felipe vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Coquimbo Unido vs. San Marcos de Arica. 20:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".