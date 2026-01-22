Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile
La ANFP oficializó los grupos de la Copa Chile 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa como quedaron ordenados los 32 equipos en competencia.
Revisa como quedaron ordenados los 32 equipos en competencia.
La ANFP oficializó este jueves los ocho grupos de la Copa Chile, con el orden de los 32 equipos, 16 de Primera y 16 de Ascenso, que competirán a lo largo de la temporada por el título del torneo que organiza la Federación de Fútbol de Chile (FFCH).
El ganador de la Copa Chile jugará ante el tercer lugar de la Liga de Primera por el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027; y el perdedor se quedará con el cupo Chile 4 a la Copa Sudamericana 2027.
Revisa los grupos a continuación: