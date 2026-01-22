Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

La ANFP oficializó los grupos de la Copa Chile 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa como quedaron ordenados los 32 equipos en competencia.

La ANFP oficializó los grupos de la Copa Chile 2026
La ANFP oficializó este jueves los ocho grupos de la Copa Chile, con el orden de los 32 equipos, 16 de Primera y 16 de Ascenso, que competirán a lo largo de la temporada por el título del torneo que organiza la Federación de Fútbol de Chile (FFCH).

El ganador de la Copa Chile jugará ante el tercer lugar de la Liga de Primera por el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027; y el perdedor se quedará con el cupo Chile 4 a la Copa Sudamericana 2027.

Revisa los grupos a continuación:

Grupo A

  • San Marcos de Arica
  • Deportes Iquique
  • Coquimbo Unido
  • Deportes Limache

Grupo B

  • Deportes Copiapó
  • San Luis de Quillota
  • Universidad Católica
  • Everton

Grupo C

  • Deportes Antofagasta
  • Cobreloa
  • Cobresal
  • Deportes La Serena

Grupo D

  • Unión San Felipe
  • Santiago Wanderers
  • Universidad de Chile
  • Unión La Calera

Grupo E

  • Deportes Recoleta
  • Unión Española
  • Colo Colo
  • O'Higgins

Grupo F

  • Rangers
  • Curicó Unido
  • Ñublense
  • U. de Concepción

Grupo G

  • Deportes Santa Cruz
  • Magallanes
  • Palestino
  • Audax Italiano

Grupo H

  • Deportes Temuco
  • Deportes Puerto Montt
  • Huachipato
  • Deportes Concepción

