La ANFP oficializó los grupos de la Copa Chile 2026

La ANFP oficializó este jueves los ocho grupos de la Copa Chile, con el orden de los 32 equipos, 16 de Primera y 16 de Ascenso, que competirán a lo largo de la temporada por el título del torneo que organiza la Federación de Fútbol de Chile (FFCH).

El ganador de la Copa Chile jugará ante el tercer lugar de la Liga de Primera por el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027; y el perdedor se quedará con el cupo Chile 4 a la Copa Sudamericana 2027.

Revisa los grupos a continuación:

Grupo A

San Marcos de Arica

Deportes Iquique

Coquimbo Unido

Deportes Limache

Grupo B

Deportes Copiapó

San Luis de Quillota

Universidad Católica

Everton

Grupo C

Deportes Antofagasta

Cobreloa

Cobresal

Deportes La Serena

Grupo D

Unión San Felipe

Santiago Wanderers

Universidad de Chile

Unión La Calera

Grupo E

Deportes Recoleta

Unión Española

Colo Colo

O'Higgins

Grupo F

Rangers

Curicó Unido

Ñublense

U. de Concepción

Grupo G

Deportes Santa Cruz

Magallanes

Palestino

Audax Italiano

Grupo H