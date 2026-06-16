La programación de la tercera fecha de la Copa Chile 2026
La acción comienza este viernes con dos partidos.
La acción comienza este viernes con dos partidos.
La Liga de Primera 2026 entró en un nuevo receso y desde este fin de semana regresará la acción por la Copa Chile, ahora con la participación de los clubes de Primera División.
Todo arrancará este viernes con el duelo donde Audax Italiano recibirá a Deportes Santa Cruz a las 19:00 horas en el estadio Bicentenario La Florida.
En tanto, el sábado destaca la visita de Universidad Católica a Deportes Copiapó, a las 15:00 horas en el Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla", mientras que a las 17:30 Colo Colo se medirá con Deportes Recoleta en el Santa Laura.
Por su lado, el domingo resalta el cotejo donde Universidad de Chile se medirá con Santiago Wanderers a las 17:30 horas en el Estadio Nacional.
Esta es la programación completa de la tercera fecha de la Copa Chile 2026:
VIERNES 19 DE JUNIO
SÁBADO 20 DE JUNIO
DOMINGO 21 DE JUNIO