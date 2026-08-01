Dos extranjeros detenidos por balacera durante asalto a camión de valores en Franklin
Ambos son venezolanos: a uno se le atribuye haber emboscado y disparado por la espalda a los vigilantes, y el otro es el presunto chofer del vehículo en el que huyeron.
Serán puestos a disposición de la Justicia para su control de detención y consiguiente formalización por el delito de robo calificado.
Los hechos ocurrieron el viernes de la mano de un grupo de ladrones, donde -producto del tiroteo- uno de ellos falleció y dos guardias quedaron heridos.