Dos extranjeros detenidos por balacera durante asalto a camión de valores en Franklin

Carabineros capturó esta jornada a dos presuntos integrantes de la banda que, el viernes, protagonizaron una balacera durante un frustrado asalto a un camión de valores en Barrio Franklin, que culminó con uno de sus compañeros delictuales fallecidos y dos guardias heridos.

El operativo, llevado a cabo por el OS9 y el Laboratorio de Criminalística, detuvo a un ciudadano venezolano de 22 años sindicado como uno de los autores de los disparos; y a un individuo de 28 de la misma nacionalidad, que figura como el conductor del vehículo que usaron los asaltantes para huir y que fue encontrado quemado después en El Bosque.

El primero fue aprehendido "en horas de la tarde, a raíz de una orden de detención verbal tramitada por el Ministerio Público. Emboscó a los guardias por detrás y efectuó disparos con un arma de fuego", detalló el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Posteriormente, "en horas de la noche" fue capturado el segundo imputado, que "sería el conductor que los estaba esperando (a los demás ladrones) en un vehículo. Se encontraba concertado con ellos y los trasladó en su huida", agregó.

Ambos serán puestos a disposición de la Justicia para su control de detención y consiguiente formalización por el delito de robo calificado. En tanto, continúan las labores para dar con el paradero de un tercer y cuarto integrante.