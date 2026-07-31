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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Ataque a disparos dejó dos muertos en el Barrio 10 de Julio

Publicado:
| Periodista Radio: Bryan Gálvez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Se presume que los responsables son cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas.

Ataque a disparos dejó dos muertos en el Barrio 10 de Julio
 Bryan Gálvez - Cooperativa

El hecho fue alertado inicialmente a Bomberos como un procedimiento de rescate.

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Un ataque a disparos perpetrado la noche de este viernes provocó la muerte de dos personas en la comuna de Santiago.

El hecho, que tuvo lugar en Avenida 10 de Julio con calle San Francisco, fue alertado inicialmente a Bomberos como un procedimiento de rescate de un herido.

Sin embargo, a la llegada del SAMU se confirmó el deceso de las víctimas, lo que motivó la posterior concurrencia de Carabineros.

Preliminarmente, ha trascendido que los responsables del crimen son cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas.

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