Ataque a disparos dejó dos muertos en el Barrio 10 de Julio

Un ataque a disparos perpetrado la noche de este viernes provocó la muerte de dos personas en la comuna de Santiago.

El hecho, que tuvo lugar en Avenida 10 de Julio con calle San Francisco, fue alertado inicialmente a Bomberos como un procedimiento de rescate de un herido.

Sin embargo, a la llegada del SAMU se confirmó el deceso de las víctimas, lo que motivó la posterior concurrencia de Carabineros.

Preliminarmente, ha trascendido que los responsables del crimen son cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas.