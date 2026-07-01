La Serena venció agónicamente a Cobresal por Copa Chile

Deportes La Serena venció en los instantes finales a Cobresal en el Estadio El Cobre por la segunda fecha de la Copa Chile pese a contar con un hombre menos tras la tempranera expulsión de Felipe Chamorro (27').

El elenco granate se sobrepuso a la tarjeta roja del mediocampista y anotó el gol del triunfo en el epílogo del encuentro gracias a Jeisson Vargas (90+1').

El resultado dejó a los de la Cuarta Región en el segundo lugar del Grupo C, mientras que el cuadro minero no logró salir del último puesto de la tabla.

La Serena será local ante Deportes Antofagasta este domingo a las 12:30 horas y Cobresal se verá las caras contra Cobreloa a las 15:00 horas del mismo día en una nueva edición del clásico minero.