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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Unión La Calera amargó el regreso de Fernando Gago con triunfo ante la U en Copa Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Francisco Cubillos Vilches / Cooperativa.cl

El conjunto "cementero" estiró su racha invicta ante el estratega argentino.

Unión La Calera amargó el regreso de Fernando Gago con triunfo ante la U en Copa Chile
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Unión La Calera ratificó nuevamente su hegemonía ante Universidad de Chile y, tras sus festejos en la Copa de la Liga y dos recientes empates, los "cementeros" vencieron por 1-0 en el Nacional, apretando la parte alta del Grupo D de la Copa Chile y amargando la vuelta de Fernando Gago.

Pareciera que "Pintita" no encuentra la fórmula de batir a este rival. Incluso, aunque el encuentro arrancó con un trámite favorable para sus pupilos, Agustín Arce e Ignacio Vásquez no pudieron pasar a festejar tras desviar varias oportunidades frente a Nicolás Avellaneda.

El libreto cambió drásticamente y Francisco Pozzo (48') aprovechó una desatención en el fondo azul para batir a Gabriel Castellón. La apertura remeció a un Gago que volvía tras su operación por infarto, no encontró en el banco la solución y los cambios no lograron equiparar fuerzas.

Ante la imposibilidad de anotar, el "Romántico Viajero" se fue quedando con reclamos a la labor del arbitro Diego Flores. Primero acusó falta en el área sobre Arce y Juan Martín Lucero (65' y 66') y, tras de un fallo increíble de Vicente Ramírez (90+5') para el empate, Marcelo Morales (96') vio la tarjeta roja directa.

Así las cosas, Unión La Calera alcanzó los 7 puntos y se ubicó en el segundo lugar del Grupo D por diferencia de goles, compartiendo el liderato precisamente con la U.

El próximo desafío para los laicos será visitar a Santiago Wanderers el domingo 5 de julio en Valparaíso, mientras que los "cementeros" buscarán seguir en racha cuando enfrenten a Unión San Felipe el sábado 4 de julio en el Valle del Aconcagua.

Ficha de Universidad de Chile vs. Unión La Calera

  • UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Gabriel Castellón, Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales, Israel Poblete (Elías Rojas, 65'), Javier Altamirano (Vicente Ramírez, 59'), Agustín Arce (Marcelo Díaz, 80'), Lucas Barrera, Ignacio Vásquez (Andrés Bolaño, 80'), Juan Martín Lucero. DT: Fernando Gago.
  • UNIÓN LA CALERA (1): Nicolás Avellaneda, Christopher Díaz [C], Vicente Lavín, Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez, Juan Requena (Joan Cruz, 46'), Camilo Moya, Joaquín Soto (Yerko Leiva, 70'), Martín Hiriart (Maximiliano Fernández, 83'), Matías Campos López (Bayron Oyarzo, 70'), Francisco Pozzo (Axel Encinas, 83'). DT: Martín Cicotello.
  • GOLES: 0-1: 48' Francisco Pozzo (ULC).
  • TARJETAS AMARILLAS: 25' Juan Requena (ULC), 42' Vicente Lavín (ULC), 45' Nicolás Avellaneda (ULC), 53' Javier Altamirano (UCH), 58' Marcelo Morales (UCH), 81' Yerko Leiva (ULC).
  • TARJETAS ROJAS: 90+6' Marcelo Morales (UCH).
  • ÁRBITRO: Diego Flores.
  • ESTADIO: Estadio Nacional "Julio Martínez Prádanos".

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