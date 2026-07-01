Unión La Calera amargó el regreso de Fernando Gago con triunfo ante la U en Copa Chile

Unión La Calera ratificó nuevamente su hegemonía ante Universidad de Chile y, tras sus festejos en la Copa de la Liga y dos recientes empates, los "cementeros" vencieron por 1-0 en el Nacional, apretando la parte alta del Grupo D de la Copa Chile y amargando la vuelta de Fernando Gago.

Pareciera que "Pintita" no encuentra la fórmula de batir a este rival. Incluso, aunque el encuentro arrancó con un trámite favorable para sus pupilos, Agustín Arce e Ignacio Vásquez no pudieron pasar a festejar tras desviar varias oportunidades frente a Nicolás Avellaneda.

El libreto cambió drásticamente y Francisco Pozzo (48') aprovechó una desatención en el fondo azul para batir a Gabriel Castellón. La apertura remeció a un Gago que volvía tras su operación por infarto, no encontró en el banco la solución y los cambios no lograron equiparar fuerzas.

Ante la imposibilidad de anotar, el "Romántico Viajero" se fue quedando con reclamos a la labor del arbitro Diego Flores. Primero acusó falta en el área sobre Arce y Juan Martín Lucero (65' y 66') y, tras de un fallo increíble de Vicente Ramírez (90+5') para el empate, Marcelo Morales (96') vio la tarjeta roja directa.

Así las cosas, Unión La Calera alcanzó los 7 puntos y se ubicó en el segundo lugar del Grupo D por diferencia de goles, compartiendo el liderato precisamente con la U.

El próximo desafío para los laicos será visitar a Santiago Wanderers el domingo 5 de julio en Valparaíso, mientras que los "cementeros" buscarán seguir en racha cuando enfrenten a Unión San Felipe el sábado 4 de julio en el Valle del Aconcagua.

Ficha de Universidad de Chile vs. Unión La Calera