La U confirmó estadio y horario para la revancha con Deportes Antofagasta

Universidad de Chile confirmó que recibirá a Deportes Antofagasta el miércoles 21 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estadio Santa Laura, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

El conjunto azul informó la programación definitiva a través de sus redes sociales, poniendo fin a la incertidumbre sobre el recinto que albergará el compromiso. Además, el encuentro se adelantó una hora respecto de la programación inicial, que contemplaba su inicio a las 20:00 horas y mantenía pendiente la confirmación del estadio.

El equipo dirigido por Fernando Gago tendrá la misión de revertir una desventaja de dos goles, luego de que Deportes Antofagasta se impusiera por 2-0 en el partido de ida, disputado el pasado 7 de octubre en el Estadio Regional "Calvo y Bascuñán".

En aquella oportunidad, Bastián Tapia y José Bandez anotaron los goles del conjunto dirigido por Luis Marcoleta, que llegará a Santiago con la ventaja en el marcador global. La revancha definirá cuál de los dos equipos avanzará a las semifinales del certamen.