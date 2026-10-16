Clave por el segundo puesto: Clásico universitario tiene programación confirmada

El Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile ya tiene fecha y horario confirmados, luego de que se conociera la programación de la jornada 26 de la Liga de Primera, que se disputará entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre.

El compromiso entre "cruzados" y "azules", clave en la lucha por el segundo puesto del Campeonato Nacional y la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027, se jugará el domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas en el Claro Arena.

Ambos elencos volverán a enfrentarse después de que Universidad de Chile ganó por 1-0 el clásico de la primera rueda, disputado en el Estadio Nacional, con un gol de Juan Martín Lucero.

La fecha también contempla los encuentros de Colo Colo ante Universidad de Concepción y Coquimbo Unido frente a Unión La Calera, ambos programados para el viernes 30 de octubre a las 19:00 horas.

Programación de la fecha 26

Viernes 30 de octubre

- Colo Colo vs. Universidad de Concepción. 19:00 horas. Estadio Monumental.

- Coquimbo Unido vs. Unión La Calera. 19:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Sábado 31 de octubre

- O'Higgins vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio El Teniente.

Domingo 1 de noviembre

- Huachipato vs. Deportes La Serena. 12:00 horas. Estadio Huachipato.

- Cobresal vs. Everton. 14:15 horas. Estadio El Cobre.

- Universidad Católica vs. Universidad de Chile. 17:15 horas. Claro Arena.

Lunes 2 de noviembre

- Deportes Limache vs. Audax Italiano. 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

- Deportes Concepción vs. Palestino. 20:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".