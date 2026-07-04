La U visita a S. Wanderers con la tarea de volver al frente de su grupo en Copa Chile

Este domingo 5 de julio, Santiago Wanderers y Universidad de Chile chocan en Valparaíso por un importante duelo para la tabla del Grupo D en la penúltima fecha de la Copa Chile 2026.

El primer duelo entre ambos por este torneo fue hace apenas un par de semanas, con goleada azul por 4-1 en el Estadio Nacional. Tras aquel duelo, la U empató 3-3 con Unión La Calera en el "Nicolás Chahuán" y luego venció como local a Unión San Felipe por 2-0.

Sin embargo, en el retorno de Fernando Gago a la banca tras su infarto, el "Bulla" perdió por la mínima ante La Calera en Santiago, lo que apretó la tabla de posiciones.

Los "cementeros" empataron con Unión San Felipe y lideran con ocho puntos, apenas uno más que los azules y el "Uní Uní".

La buena noticia para los capitalinos es que tendrá el retorno de Fabián Hormazábal, que se había perdido los últimos duelos por problemas físicos.

Por el lado porteño, llega último con tres puntos y la necesidad imperiosa de ganar para seguir con plenas opciones de cara a la última fecha grupal.

Sin embargo, los caturros de Francisco Palladino están precedidos de una dura goleada por 4-0 en su visita a La Calera.

El encuentro en el Estadio "Elías Figueroa" comenzará a las 12:30 horas con arbitraje de Claudio Díaz. Podrás seguirlo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.