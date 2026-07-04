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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

La UC remontó ante Copiapó y sostuvo su campaña perfecta en Copa Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "cruzados" siguen imparables a falta de un partido para el cerrar la fase grupal.

La UC remontó ante Copiapó y sostuvo su campaña perfecta en Copa Chile
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Universidad Católica tuvo que remar desde atrás para imponerse a Deportes Copiapó por 2-1 en el Claro Arena y continuar su camino triunfal en el Grupo B de la Copa Chile, donde tiene asegurado el primer lugar con amplia ventaja de puntaje.

Un envío de Fabián Tabilo que terminó sorpresivamente en el arco puso al "León de Atacama" en ventaja, pero la UC lo dio vuelta con sendos golazos de Jhojan Valencia y Martín Gómez en la segunda etapa.

-Más detalles en instantes.

 Ficha del Universidad Católica vs. Deportes Copiapó:

  • U. CATÓLICA (2): Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero, Nicolás L'Huillier (45' Cristián Cuevas); Jhojan Valencia (87' Alfred Canales), Jimmy Martínez (71' Fernando Zuqui), Matías Palavecino; Martín Gómez (71' Juan Francisco Rossel), Fernando Zampedri [C], Diego Corral (87' Agustín Farías). DT: Daniel Garnero
  • D. COPIAPÓ (1): Nicolás Temperini; Marcelo Filla, Diego Opazo, Salvador Sánchez, Nicolás Suáre; Claudio Zamorano (71' Enzo Fernández), Gastón Pérez, Iván Ledesma (19' Axl Ríos); Carlos Ross [C] (45' John Santander), Lautaro Palacios (71' Manuel López), Fabián Tabilo (59' Agustín Ortiz). DT: Héctor Almandoz
  • ESTADIO: Claro Arena, Las Condes
  • ARBITRO: Rodrigo Carvajal
  • PÚBLICO: 9.470 espectadores
  • GOLES: 0-1: 42'; Fabián Tabilo (COP), 1-1: 61'; Jhojan Valencia (UC), 2-1: 70'; Martín Gómez (UC)
  • TARJETAS AMARILLAS: 22' Jhojan Valencia (UC); 24' Fabián Tabilo (COP); 27' Axl Ríos (COP); 81' Bernardo Cerezo (COP); 90+6' John Santander (COP)
  • TARJETAS ROJAS: No hubo

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