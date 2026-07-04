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La UC remontó ante Copiapó y sostuvo su campaña perfecta en Copa Chile
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Los "cruzados" siguen imparables a falta de un partido para el cerrar la fase grupal.
Los "cruzados" siguen imparables a falta de un partido para el cerrar la fase grupal.
Universidad Católica tuvo que remar desde atrás para imponerse a Deportes Copiapó por 2-1 en el Claro Arena y continuar su camino triunfal en el Grupo B de la Copa Chile, donde tiene asegurado el primer lugar con amplia ventaja de puntaje.
Un envío de Fabián Tabilo que terminó sorpresivamente en el arco puso al "León de Atacama" en ventaja, pero la UC lo dio vuelta con sendos golazos de Jhojan Valencia y Martín Gómez en la segunda etapa.
-Más detalles en instantes.
Ficha del Universidad Católica vs. Deportes Copiapó: