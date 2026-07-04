Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y chubascos
Santiago6.4°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | DD.HH.

Ofician al Gobierno tras cierre de unidad investigadora de adopciones ilegales en dictadura

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Diputadas frenteamplistas acudieron formalmente al Ministerio de Justicia y DD.HH.

Buscan esclarecer el destino de los convenios internacionales vigentes, así como la continuidad técnica de los análisis genéticos y el apoyo psicológico a las víctimas.

Ofician al Gobierno tras cierre de unidad investigadora de adopciones ilegales en dictadura
 ATON (referencial)

La oficina pública desmantelada fue creada en febrero con el objetivo de coordinar el reencuentro de las familias biológicas afectadas por la sustracción de más de 20.000 niños.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Las diputadas frenteamplistas Javiera Morales y Lorena Fries oficiaron al Ministerio de Justicia y a la Subsecretaría de Derechos Humanos para cuestionar la clausura de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales (UBAFI).

La entidad, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue creada en febrero pasado, un mes antes del cambio de gobierno, y su objetivo era coordinar entre distintas instituciones los procesos de búsqueda y facilitar reencuentros entre los más de 20 mil niños que se estiman fueron sustraídos y sus familias biológicas.

La decisión de disolver esta unidad especializada, que ahora quedarán bajo la estructura administrativa del gabinete de la Subsecretaría, provocó críticas inmediatas desde el Congreso, con voces de parlamentarios que dudan sobre la continuidad técnica de la búsqueda.

Imagen foto_00000003
Lorena Fries acusó falta de sensibilidad gubernamental hacia personas que sufrieron el arrebato de sus vínculos en la niñez. (FOTO: ATON)

"Esta unidad se venía fraguando desde el 2023, la verdad es que (su disolución) constituye un retroceso en la relevancia que se le da a los derechos de los niños, niñas y adolescentes", afirmó la diputada Fries, que subrayó que el Ejecutivo tiene el deber de explicar por qué se desmantela una instancia que permitía avanzar en el reencuentro de familias separadas forzosamente.

"Tenemos una deuda con niños, niñas y adolescentes, aunque hoy sean adultos. Es un retroceso que este gobierno, que dijo 'los niños primero', hoy día se muestre tan displicente con estos que fueron niños", añadió la parlamentaria, según consignó La Tercera.

En una línea similar, la diputada Morales recordó que, gracias a esta iniciativa, "hemos conocido los chilenos y chilenas múltiples reencuentros que se han producido en los últimos años entre esas madres que les arrebataron a sus hijos y esos hijos que tienen derecho a saber su verdad".

Imagen foto_00000002
Javiera Morales alertó que la ausencia de explicaciones oficiales representa un nuevo agravio para las organizaciones sociales involucradas. (FOTO: ATON)

La preocupación por falta de apoyo

La preocupación central de las parlamentarias es el impacto que el cierre tiene sobre las víctimas que ya estaban recibiendo apoyo de la UBAFI. Morales advirtió que la falta de un plan claro de transición podría revictimizar a las familias afectadas.

"Nos parece que cerrarla, sin ninguna explicación, sin saber cómo se va a continuar con esta labor, es una verdadera doble victimización para todas esas mujeres. Es importante que el Gobierno entregue una explicación", enfatizó la legisladora.

Finalmente, el requerimiento ingresado busca transparentar qué sucederá con los convenios internacionales vigentes y cómo se garantizará que el traslado de funciones no signifique el fin de los análisis genéticos y los procesos de apoyo psicológico que eran pilares de la unidad.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada