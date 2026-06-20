La UC buscará un debut triunfal en la Copa Chile ante Deportes Copiapó

Universidad Católica visitará a Deportes Copiapó este sábado, desde las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla", por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Chile, un partido que será el debut del elenco cruzado en el torneo federativo.

El cuadro nortino ya ha jugado dos encuentros, ambos ante San Luis, ya que los equipos de la liga de ascenso adelantaron sus partidos del torneo en febrero pasado.

Por ese motivo la UC debutará en la tercera jornada, y en las próximas semanas se irá poniendo al día con la primera y segunda fecha de la Copa, con duelos con Everton en el Claro Arena y en Viña del Mar.

Para la Católica es crucial de entrada este compromiso, ya que está la necesidad de tener un debut triunfal, para dejar en el olvido el fracaso que fue la participación en la Copa de la Liga, el nuevo torneo que estreó la ANFP en esta temporada.

La UC formará con Darío Melo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Nicolás L'Huillier; Jimmy Martínez, Cristián Cuevas, Matías Palavecino; Diego Corral, Justo Giani y Fernando Zampedri.

Copiapó, por su parte, es líder con cuatro puntos, gracias a un triunfo y un empate sobre San Luis de Quillota.

La posible oncena del León de Atacama será con Nicolás Temperini; Marcelo Filla, Agustín Ortiz, Nozomi Kimura, John Santander; Claudio Zamorano, Axl Ríos, F. Espiz, Iván Ledezma; Carlos Ross y Lautaro Palacios.

El duelo será arbitrado por Fernando Véjar, en un partido que no tendrá VAR.

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