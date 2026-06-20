La UC dominó a Copiapó para iniciar con un sólido triunfo en la Copa Chile

Universidad Católica concretó un feliz comienzo en su participación por la Copa Chile, pues goleó por 0-3 a Deportes Copiapó como visitante en la tercera fecha; instancia que significa el estreno para todos los elencos de Primera División.

Pese al resultado final, la primera gran ocasión la tuvo el "León de Atacama" con un exigido remate de Lautaro Palacios sobre área chica que forzó la providencial atajada de Vicente Bernedo.

Sin embargo, con el correr de los minutos los "cruzados" se hicieron con el control del balón y el trámite del juego, convirtiendo en figura al arquero Nicolás Temperini además de lamentar múltiples fuera de juego.

El marcador se abrió al minuto 21 con un golazo de Matías Palavecino desde fuera del área, imposible para la volada del guardameta copiapino, quien evitó una cuenta más abultada con sus intervenciones tanto en la primera como en la segunda etapa.

La segunda cifra llegó en los pies del goleador Fernando Zampedri, mediante una certera definición a los 52' tras un pase filtrado perfecto pr parte del central Daniel González.

El 3-0 se dio con polémica a los 79': Temperini dejó su arco para achicar a Zampedri, quien amagó el remate para dejar tirado al portero y centrar. Clemente Montes entró aparentemente adelantado para definir a boca de arco, pero el guardalínea no sancionó y ya que tampoco hay VAR en la Copa, se validó.

Tras liquidar las acciones y haber impedido a lo largo del encuentro que los copiapinos siquiera llegaran al área con peligro, los dirigidos por Daniel Garnero administraron los últimos minutos, aunque seguían buscando más goles.

Finalmente Copiapó terminó con 10 jugadores, pues Nozomi Kimura fue expulsado a los 86' por un evidente codazo en la cara de Vicente Cárcamo.

Con este resultado, la UC inició con tres puntos, a uno de un Copiapó que lidera el Grupo B pero con tres partidos disputados. Ambos equipos están a la espera de lo que hagan Everton y San Luis de Quillota este mismo sábado en el Sausalito.

Ficha del Deportes Copiapó vs. Universidad Católica:

D. COPIAPÓ (0): Nicolás Temperini; Marcelo Filla, Agustín Ortiz [C], Nozomi Kimura, Nicolás Suárez; Enzo Fernández (56' Axl Ríos), Iván Ledesma (77' Manuel López), Gastón Pérez; Damián Sáez (56' Carlos Soza), Lautaro Palacios, Francisco Espoz (45' Rodrigo Orellana). DT: Héctor Almandoz

U. CATÓLICA (3): Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Nicolás L'Huillier (69' Cristián Cuevas); Jimmy Martínez (77' Alfred Canales), Jhojan Valencia, Matías Palavecino; Justo Giani (69' Vicente Cárcamo), Fernando Zampedri [C] (81' Amaro Pérez), Diego Corral (45' Clemente Montes). DT: Daniel Garnero

ESTADIO: "Luis Valenzuela Hermosilla", Copiapó

ARBITRO: Fernando Véjar

PÚBLICO: 2.346 espectadores

GOLES: 1-0: 0-1: 21' Matías Palavecino (UC); 0-2: 52' Fernando Zampedri (UC); 0-3: 79' Clemente Montes (UC)

TARJETAS AMARILLAS: 29' Marcelo Filla (COP); 57' Juan Ignacio Díaz (UC); 60' Bernardo Cerezo (UC); 72' Iván Ledesma (COP); 83' Jhojan Valencia (UC)