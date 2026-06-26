La UC recibe a San Luis con la misión de escaparse en su grupo de Copa Chile

Este sábado 27 de junio, la Copa Chile continúa con el duelo entre Universidad Católica y San Luis, correspondiente en el papel a la cuarta jornada de la fase grupal.

Gracias al triunfo 3-0 de Everton que frenó a Deportes Copiapó, los "cruzados" tienen la opción de aumentar su distancia: Con seis unidades, el equipo capitalino llega con dos puntos de diferencia respecto a viñamarinos y nortinos.

En cuanto a los quillotanos, de ganar saltarían al segundo puesto del Grupo B, pues suman dos puntos.

Católica mantiene una racha de seis triunfos al hilo sumando todas las competencias. En la Copa Chile, el equipo de Daniel Garnero arrancó con un 3-0 a domicilio sobre Copiapó, para luego asestarle un 3-1 a Everton en Sausalito.

La principal novedad será la baja por lesión de Clemente Montes, quien estará ausente algunas semanas al ser necesaria una operación, aunque poco invasiva según lo informado por el club.

La UC formará con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Nicolás L'Huillier; Jhojan Valencia, Jimmy Martinez, Matías Palavecino; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani

Por la vereda contraria, San Luis sostiene una temporada de vaivenes, pero sostiene un invicto de cinco duelos y un alza en la Liga de Ascenso, donde marcha sexto a seis puntos del líder Cobreloa.

La escuadra de Humberto Suazo está precedida de una igualdad 2-2 contra Everton en Viña del Mar por esta Copa Chile el pasado fin de semana.

El posible 11 quillotano es con Fernando Abarzúa; Ignacio Meza, Luis Muñoz, Mateo Guerra, Diego Zamorano; Joel Torres, Danilo Catalán, Nicolás Muñoz; Fabián Pastenes, Sergio Vergara y Diego González, según el medio partidario Soy Canario.

Cabe apuntar que, coincidentemente, ambos equipos se enfrentaron por última vez en la fase grupal de la Copa Chile 2025. En aquella edición, San Luis se llevó el triunfo tanto en el "Lucio Fariña" como en el Bicentenario de La Florida, pues en ese entonces aún no se inauguraba el Claro Arena.

El encuentro en San Carlos de Apoquindo arrancará a las 20:00 horas con arbitraje de Piero Maza a las 20:00 horas. Podrás seguir el resultado en Cooperativa.cl.