A 250 años de la independencia, expresidentes de EE.UU. llamaron a la unidad y la autocrítica

Los expresidentes de Estados Unidos, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, compartieron mensajes celebratorios este sábado por el Día de la Independencia del país norteamericano, resaltando los logros y los sacrificios de los últimos 250 años.

El demócrata Biden (2021-2025) recordó como en julio de 1776 los padres fundadores "hicieron una promesa que ninguna nación había hecho jamás", la de que todas las personas son creadas iguales con "derechos inalienables: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad".

"Somos la única nación de la historia fundada no sobre la etnia, la sangre o la geografía, sino sobre una idea. Eso es lo que siempre nos ha hecho excepcionales", escribió el demócrata en un mensaje en X junto a una fotografía suya con la ex primera dama, Jill Biden, observando fuegos artificiales desde la Casa Blanca.

También en X, Obama advirtió que "Estados Unidos es una obra en constante evolución" y que toca a cada generación "retomar la labor inconclusa de la anterior y llevarla más allá, protegiendo lo que es justo, corrigiendo lo que está mal y haciendo que esta unión sea un poco más perfecta".

"250 años después, eso es más importante que nunca", escribió el primer presidente afroestadounidense, quien lideró el país entre 2009 y el 2017.

Bush (2001-2009) publicó un video donde responde varias preguntas sobre el aniversario, un hito histórico que el país ha celebrado a pesar de la ola de calor sofocante que golpea al 70% del territorio estadounidense.

"Considero que las libertades que valoramos, la libertad de culto según las propias creencias, la libertad de prensa para exigir responsabilidades a los poderosos, la libertad de voto y la libertad de hacer realidad los sueños, son valores que pueden unirnos mientras avanzamos hacia los próximos 250 años", aseguró el republicano.

Por su parte, Clinton (1993-2001) compartió un extenso comunicado en el que lanzó reproches evidentes contra la Administración del actual presidente, Donald Trump. El demócrata criticó las órdenes de "desplegar agentes enmascarados" que "se llevan a personas de sus hogares" y de iniciar una "guerra inconstitucional por puro capricho".

"Nuestros padres fundadores fueron sabios al encomendarnos la misión de formar una unión más perfecta. Sabían que Estados Unidos nunca sería perfecto, pero que siempre podría mejorar (...) Lo hemos logrado teniendo la valentía de reconocer nuestros defectos y errores, y la audacia de dejarlos atrás en pos de un futuro más prometedor", indicó.

Los cuatro expresidentes estadounidenses vivos aparecieron juntos el pasado 18 de junio durante la ceremonia de apertura del Centro Presidencial Barack Obama en Chicago.

Trump, cuyo primer mandato fue entre 2017 y 2021, tiene previsto ofrecer un discurso alrededor de las 10:00 pm hora local de Washington a pesar de que el área de la Explanada Nacional en la capital ha tenido que ser evacuada debido a alertas por tormentas severas.