La UC remontó ante San Luis y firmó su tercer triunfo al hilo en la Copa Chile

Universidad Católica protagonizó una remontada por 4-2 sobre San Luis de Quillota este sábado en el Claro Arena, en el marco de la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Chile.

El elenco cruzado marcha con campaña perfecta, con tres triunfos al hilo; los canarios, en cambio, llevan dos unidades en cuatro duelos disputados.

El equipo dirigido por Humberto Suazo comenzó ganando de entrada. Tras un tiro de esquina, Fabián Pastenes pivoteó, descolocó a la defensa y Luis Muñoz con un cabezazo desató el festejo canario.

Sin embargo, los cruzados se levantaron y respondieron, con el empate anotado por Fernando Zampedri justo antes de la media hora de partido.

La UC se encendió con el gol de su capitán y tomó ventaja cinco minutos después, con anotación de Diego Corras tras asistencia de Justo Giani (33').

En la segunda parte, la UC se adueñó del partido y estiró dos veces más el marcador, con goles de Bernardo Cerezo (52') y Branco Ampuero (82').

Sin embargo, la victoria no pudo ser perfecta, ya que en el último minuto, una mala salida del arquero Vicente Bernerdo provocó que Cerezo y Ampuero, en un intento de despejar, metieran la pelota el propio arco, para el 4-2 definitivo (90+4').

El próximo partido de la UC en la Copa Chile volverá a ser el Claro Arena, ante Everton, martes 30 de junio, en duelo pendiente de la segunda fecha.

San Luis, por su lado, jugará la próxima semana, también ante Everton, el sábado 4 de julio en Quillota, por la quinta fecha.