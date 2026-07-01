Limache logró agónica igualdad ante Coquimbo en la Copa Chile

Deportes Limache rescató un agónico empate 1-1 ante Coquimbo Unido en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota por la segunda jornada de la Copa Chile y mantuvo sus chances de avanzar a la siguiente ronda, mientras que el cuadro "pirata" desperdició la oportuniad de distanciarse en la cima del Grupo A.

El volante argentino Guido Vadalá abrió la cuenta para los de la Cuarta Región tras una serie de desvíos dentro del área, que culminó con un despeje del portero Claudio González, el cual rebotó en el pecho del trasandino y se introdujo en la red (45').

En la segunda parte, Dylan Glaby vio la tarjeta roja habiendo estado solo once minutos en el terreno de juego tras propinarle un golpe en el rostro a Carlos González (87').

Minutos más tarde, Joaquín Montecinos lanzó un centro que Manuel Fernández intentó despejar, pero se introdujo en propia puerta para la mala fortuna del defensa, decretando la igualdad definitiva (90').

Con este resultado, el cuadro tomatero quedó tercero del Grupo A con cinco puntos, mientras que el elenco pirata llegó a ocho unidades y mantuvo la punta.

Deportes Limache recibirá a San Marcos de Arica este domingo a las 20:00 horas, mientras que Coquimbo Unido jugará el sábado a las 18:00 contra Deportes Iquique.