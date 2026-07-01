Pese a reticencia de Quiroz, se reúne mesa de diálogo para acuerdos en proyecto de reconstrucción

Pese a la reticencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la tarde de este miércoles se lleva a cabo la primera reunión de una mesa de diálogo para buscar acuerdos en materia del proyecto de reconstrucción impulsado por el Ejecutivo.

La cita, que se inició a las 18:30 horas en la sede de Santiago del Congreso Nacional, estará liderada por Quiroz y la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

En este encuentro también participan las senadoras Yasna Provoste (DC), Claudia Pascual (PC) y Paulina Vodanovic (PS), junto con el senador Diego Ibáñez (FA), mientras que en el oficialismo estará el senador Javier Macaya (UDI).

Además, también estarán presentes los senadores del PPD Loreto Carvajal y Ricardo Celis.