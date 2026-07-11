Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile
Los resultados de la última fecha de la fase grupal en la Copa Chile
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Se disputará la sexta fecha del torneo.
Se disputará la sexta fecha del torneo.
La sexta y última fecha de la fase grupal de la Copa Chile se comenzará a definir este sábado 11 de julio y terminarael 26 de agosto con los duelos decisivos del Grupo E.
Sigue los resultados en vivo con Cooperativa.cl:
Sábado 11 de julio
1-0: 33' Bryan Carrasco, de penal (PAL)
Domingo 12 de julio
Martes 4 de agosto
Miércoles 5 de agosto
Miércoles 26 de agosto