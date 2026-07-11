Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.2°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Los resultados de la última fecha de la fase grupal en la Copa Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se disputará la sexta fecha del torneo.

Los resultados de la última fecha de la fase grupal en la Copa Chile
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La sexta y última fecha de la fase grupal de la Copa Chile se comenzará a definir este sábado 11 de julio y terminarael 26 de agosto con los duelos decisivos del Grupo E.

Sigue los resultados en vivo con Cooperativa.cl:

Sábado 11 de julio

  • Palestino 1-0 Club Deportes Santa Cruz. Entretiempo. Estadio Municipal de La Cisterna.

1-0: 33' Bryan Carrasco, de penal (PAL)

  • Magallanes 0-0 Audax Italiano. Entretiempo. Estadio Municipal de San Bernardo.
  • Deportes Copiapó vs. Everton. 17:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla".
  • San Luis vs. Universidad Católica. 17:30 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández".

Domingo 12 de julio

  • Cobreloa vs. Deportes La Serena. 12:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.
  • Deportes Antofagasta vs. Cobresal. 12:30 horas. Estadio Municipal de Mejillones.
  • Deportes Concepción vs. Deportes Puerto Montt. 17:30 horas. Estadio Huachipato.
  • Deportes Temuco vs. Huachipato. 17:30 horas. Estadio "Germán Becker".

Martes 4 de agosto

  • Ñublense vs. Rangers. 19:30 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".
  • Universidad de Concepción vs. Curicó Unido. 19:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Miércoles 5 de agosto

  • Santiago Wanderers vs. Unión La Calera. 18:00 horas. Estadio "Elías Figueroa Brander".
  • Unión San Felipe vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña".
  • Coquimbo Unido vs. San Marcos de Arica. 20:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
  • Deportes Iquique vs. Deportes Limache. 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Miércoles 26 de agosto

  • Colo Colo vs. Unión Española. 20:30 horas. Estadio Monumental David Arellano.
  • Deportes Recoleta vs. O'Higgins. 20:30 horas. Estadio por confirmar.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada