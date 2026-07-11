Los resultados de la última fecha de la fase grupal en la Copa Chile

La sexta y última fecha de la fase grupal de la Copa Chile se comenzará a definir este sábado 11 de julio y terminarael 26 de agosto con los duelos decisivos del Grupo E.

Sigue los resultados en vivo con Cooperativa.cl:

Sábado 11 de julio

Palestino 1-0 Club Deportes Santa Cruz. Entretiempo. Estadio Municipal de La Cisterna.

1-0: 33' Bryan Carrasco, de penal (PAL)

Magallanes 0-0 Audax Italiano . Entretiempo. Estadio Municipal de San Bernardo.

. Entretiempo. Estadio Municipal de San Bernardo. Deportes Copiapó vs. Everton . 17:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla".

. 17:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla". San Luis vs. Universidad Católica. 17:30 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández".

Domingo 12 de julio

Cobreloa vs. Deportes La Serena . 12:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.

. 12:30 horas. Estadio Zorros del Desierto. Deportes Antofagasta vs. Cobresal . 12:30 horas. Estadio Municipal de Mejillones.

. 12:30 horas. Estadio Municipal de Mejillones. Deportes Concepción vs. Deportes Puerto Montt . 17:30 horas. Estadio Huachipato.

. 17:30 horas. Estadio Huachipato. Deportes Temuco vs. Huachipato. 17:30 horas. Estadio "Germán Becker".

Martes 4 de agosto

Ñublense vs. Rangers . 19:30 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

. 19:30 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún". Universidad de Concepción vs. Curicó Unido. 19:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Miércoles 5 de agosto

Santiago Wanderers vs. Unión La Calera . 18:00 horas. Estadio "Elías Figueroa Brander".

. 18:00 horas. Estadio "Elías Figueroa Brander". Unión San Felipe vs. Universidad de Chile . 18:00 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña".

. 18:00 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña". Coquimbo Unido vs. San Marcos de Arica . 20:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

. 20:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso". Deportes Iquique vs. Deportes Limache. 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Miércoles 26 de agosto