Los resultados de los duelos de la Copa Chile esta semana

Esta semana continúa la sexta fecha de la fase de grupos en la Copa Chile 2026, con seis partidos que se disputarán entre este martes 4 y miércoles 5 de agosto.

Sigue en vivo los resultados junto a Cooperativa.cl:

Martes 4 de agosto

Ñublense 1-0 Rangers. Finalizado. Estadio "Nelson Oyarzún".

1-0: Bastián Múñoz (ÑUB)

Universidad de Concepción 1-3 Curicó Unido. Finalizado. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

0-1: 14' Cirstián Bustamante (CUR); 0-2: 20' Mauro Lopes (CUR); 0-3: 61' Cristian Bustamante; 1-3: Adolfo Neira (UDC)

Miércoles 5 de agosto

Santiago Wanderers vs. Unión La Calera. 18:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

Unión San Felipe vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Coquimbo Unido vs. San Marcos de Arica. 20:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".