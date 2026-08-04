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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Los resultados de los duelos de la Copa Chile esta semana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Esta semana continúa la sexta fecha de la fase de grupos en la Copa Chile 2026, con seis partidos que se disputarán entre este martes 4 y miércoles 5 de agosto.

Sigue en vivo los resultados junto a Cooperativa.cl:

Martes 4 de agosto

  • Ñublense 1-0 Rangers. Finalizado. Estadio "Nelson Oyarzún".

1-0: Bastián Múñoz (ÑUB)

  • Universidad de Concepción 1-3 Curicó Unido. Finalizado. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

0-1: 14' Cirstián Bustamante (CUR); 0-2: 20' Mauro Lopes (CUR); 0-3: 61' Cristian Bustamante; 1-3: Adolfo Neira (UDC)

Miércoles 5 de agosto

  • Santiago Wanderers vs. Unión La Calera. 18:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".
  • Unión San Felipe vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".
  • Coquimbo Unido vs. San Marcos de Arica. 20:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
  • Deportes Iquique vs. Deportes Limache. 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones

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