Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile
Los resultados de los duelos de la Copa Chile esta semana
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Esta semana continúa la sexta fecha de la fase de grupos en la Copa Chile 2026, con seis partidos que se disputarán entre este martes 4 y miércoles 5 de agosto.
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1-0: Bastián Múñoz (ÑUB)
0-1: 14' Cirstián Bustamante (CUR); 0-2: 20' Mauro Lopes (CUR); 0-3: 61' Cristian Bustamante; 1-3: Adolfo Neira (UDC)