Los resultados de los partidos pendientes de la Copa Chile

Esta semana se disputan los duelos pendientes de la segunda fecha de la Copa Chile 2026.

Sigue en vivo los resultados junto a Cooperativa.cl:

Martes 30 de junio

Audax Italiano 3-2 Palestino. Finalizado. Estadio La Florida

0-1: 5' Gonzalo Tapia (PAL); 1-1: 16' Federico Mateos (AUD); 1-2: 46' Albert Gómez (PAL); 2-2: 71' Diego Coelho (AUD); 3-2: 90+1' Giovanni Chiaverano (AUD)

Universidad Católica 0-0 Everton. Primer tiempo. Claro Arena. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Miércoles 1 de julio

Cobresal vs. La Serena. 18:00 horas. Estadio El Cobre

Deportes Limache vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"

U. de Concepción vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio Municipal "Federico Schwager"

U. de Chile vs. Unión La Calera. 20:30 horas. Estadio Nacional

Jueves 2 de julio

Huachipato vs. Deportes Concepción. 18:00 horas. Estadio Huachipato