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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Los resultados de los partidos pendientes de la Copa Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Esta semana se disputan los duelos que quedan de la segunda fecha.

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Esta semana se disputan los duelos pendientes de la segunda fecha de la Copa Chile 2026.

Sigue en vivo los resultados junto a Cooperativa.cl:

Martes 30 de junio

  • Audax Italiano 3-2 Palestino. Finalizado. Estadio La Florida

0-1: 5' Gonzalo Tapia (PAL); 1-1: 16' Federico Mateos (AUD); 1-2: 46' Albert Gómez (PAL); 2-2: 71' Diego Coelho (AUD); 3-2: 90+1' Giovanni Chiaverano (AUD)

Miércoles 1 de julio

  • Cobresal vs. La Serena. 18:00 horas. Estadio El Cobre
  • Deportes Limache vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"
  • U. de Concepción vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio Municipal "Federico Schwager"
  • U. de Chile vs. Unión La Calera. 20:30 horas. Estadio Nacional

Jueves 2 de julio

  • Huachipato vs. Deportes Concepción. 18:00 horas. Estadio Huachipato
  • O'Higgins vs. Colo Colo. 20:30 horas. Estadio El Teniente

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