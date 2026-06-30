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Los resultados de los partidos pendientes de la Copa Chile
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Esta semana se disputan los duelos que quedan de la segunda fecha.
Esta semana se disputan los duelos que quedan de la segunda fecha.
Esta semana se disputan los duelos pendientes de la segunda fecha de la Copa Chile 2026.
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0-1: 5' Gonzalo Tapia (PAL); 1-1: 16' Federico Mateos (AUD); 1-2: 46' Albert Gómez (PAL); 2-2: 71' Diego Coelho (AUD); 3-2: 90+1' Giovanni Chiaverano (AUD)