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Esta es la formación de Universidad de Chile para enfrentar a Unión La Calera este miércoles, a las 20:30 horas en el Estadio Nacional, en duelo pendiente de la segunda fecha de la Copa Chile.
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