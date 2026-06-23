Síguenos:
Escucha aquí ▼
Santiago
9.5°
Humedad
41%
+
+
+
País
Magazine
Deportes
Regiones
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
O'Higgins
Maule
Ñuble
Biobío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Mundo
Opinión
Podcast
Multimedia
Audios
Fotos
Videos
Programas
Marcas & Negocios
Radio Cooperativa
Síguenos
Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Copa Chile
Marcador Virtual: Everton vs. Universidad Católica
Marcador
Ficha
Copa Chile
Martes, 23 de Junio de 2026 - 🕑20:30 horas
Estadio Sausalito
Everton
DT:
-
-
-
Árbitro: Diego Flores
Universidad Católica
DT:
Daniel Garnero
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Ignacio Sepúlveda
... Cargando Contenido
Copa Chile
Martes, 23 de Junio de 2026 - 🕑20:30 horas
Estadio Sausalito
Everton
DT:
-
-
-
Árbitro: Diego Flores
Universidad Católica
DT:
Daniel Garnero
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Ignacio Sepúlveda
... Cargando Contenido
Campeonato
Copa Chile
Fecha y hora
23/06/2026, 20:30 hrs.
Lugar
Estadio Sausalito
Árbitro
Diego Flores
Alineaciones
Everton
Universidad Católica
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Everton
Universidad Católica
Tarjetas Amarillas
Everton
Universidad Católica
Tarjetas Rojas
Everton
Universidad Católica
Llévatelo:
Las + leídas
2443
"Dragon Ball" presentó nueva ilustración oficial de Gokú anciano
1664
Niño murió tras ser arrastrado por kilómetros durante encerrona en San Bernardo
1339
Camilo Escalona agradeció "innumerables mensajes de apoyo solidario" en medio de su cáncer
En portada
Gobierno prepara reformas laborales y abre debate por indemnizaciones
La Moneda tras muerte de niño durante robo: "Asesinos como éstos no merecen clemencia"
Fundación: La pobreza a una de las crisis más serias que tiene el país