Detienen a adolescente por la encerrona que mató a un niño de 12 años

El Ministerio Público confirmó la detención de un adolescente sospechoso de haber participado en la encerrona que esta madrugada quitó la vida a un niño de 12 años, al ser arrastrado por 3,3 kilómetros en San Bernardo, Región Metropolitana.

El Laboratorio de Criminalística y el Departamento OS9 de Carabineros realiza diversas diligencias para dar con el grupo de delincuentes, que se encontraba en un tour delictual por la zona sur de la capital cuando robaron el vehículo a la familia de la víctima.

De esa forma, se realizó un allanamiento en la población Cinco Pinos, en San Bernardo, donde se detuvo a un menor de entre 16 y 17 años, que -según lo indicado por la Fiscalía- tiene relación directa con el crimen.

Al menos ocho órdenes de entrada y registro, todas en la comuna de San Bernardo, y cuatro órdenes de detención vigentes fueron emitidas por el órgano persecutor.

La tragedia ocurrió alrededor de las 01:00 de la madrugada, cuando la víctima fatal se trasladaba en un vehículo junto a su padre y su tía en dirección a Puente Alto. En ese contexto, un grupo de delincuentes interceptó el auto en la intersección de Catemito con la Ruta 5, donde obligaron a descender a los ocupantes con armas blancas.

No obstante, el menor no logró salir del auto y quedó atrapado con el cinturón de seguridad, siendo arrastrado por los delincuentes por 3,3 kilómetros. La víctima fue abandonada junto al vehículo sin zapatillas ni pantalones, con el cinturón de seguridad en el cuello y con graves heridas en su cabeza.