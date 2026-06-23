Óscar Landerretche será el nuevo decano de la FEN

Con el 54,66 por ciento de los votos, el militante socialista Óscar Landerretche Moreno fue elegido este martes, en segunda vuelta, como nuevo decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN).

El expresidente de Codelco se impuso al exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco (DC), quien logró un 45,34 por ciento, y reemplazará a contar del 7 de julio al actual decano, el también falangista José De Gregorio, quien lideró la FEN durante dos periodos, desde 2018.

En la primera vuelta, realizada el 10 de junio, Landerretche y Micco obtuvieron 35,66 y 34,62 por ciento de los 108 votos emitidos, dentro de un universo de 114 del "claustro elector" de la Facultad, dejando en el camino al tercer postulante, el profesor Dante Contreras, quien alcanzó un 29,72 por ciento.

Landerretche Moreno es hijo del exministro de Energía Óscar Landerretche Gacitúa (también PS) y tiene un alto perfil público a partir de frecuentes entrevistas y columnas en medios de comunicación. También es autor de varios libros, como "Vivir juntos,Chamullo" y "Hacia un nuevo pacto".

Durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet fue presidente del directorio de Codelco (2014-2018), y el año 2017 fue víctima de un atentado con un paquete bomba enviado a su casa.