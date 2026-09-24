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Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Copa Chile
Marcador Virtual: Everton vs. Universidad de Chile
Marcador
Ficha
Copa Chile
Jueves, 24 de Septiembre de 2026 - 🕑20:30 horas
Estadio Sausalito
Everton
DT:
Walter Ribonetto
-
-
-
Árbitro: Piero Maza
Universidad de Chile
DT:
Fernando Gago
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Octavio Gutiérrez
... Cargando Contenido
Copa Chile
Jueves, 24 de Septiembre de 2026 - 🕑20:30 horas
Estadio Sausalito
Everton
DT:
Walter Ribonetto
-
-
-
Árbitro: Piero Maza
Universidad de Chile
DT:
Fernando Gago
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Octavio Gutiérrez
... Cargando Contenido
Campeonato
Copa Chile
Fecha y hora
24/09/2026
Lugar
Estadio Sausalito
Árbitro
Piero Maza
Alineaciones
Everton
Universidad de Chile
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Everton
Universidad de Chile
Tarjetas Amarillas
Everton
Universidad de Chile
Tarjetas Rojas
Everton
Universidad de Chile
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