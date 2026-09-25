Gobiernos regionales: Rebaja presupuestaria de 10% se va a caer en el Congreso y será una derrota de Hacienda

El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana (RN), advirtió en Cooperativa que si el Ministerio de Hacienda mantiene intención de rebajar en 7% el presupuesto destinado a los Gobiernos Regionales (GORE) para 2027, el Congreso lo va a rechazar.

Después de que una reunión sostenida con el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, culminara sin acuerdo el pasado miércoles, el oficialista apuntó en El Diario de Cooperativa: "No encuentro justificación para que el Presupuesto que se va a proponer crezca 1%, y que a los GORE les rebaje un 7% si se compara con el Presupuesto inicial, porque eso es un 10% si lo comparamos con el Presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2026".

"Esa señal es mala y tiene un impacto negativo: debilita la autonomía de los GORE y el fortalecimiento de las políticas locales, porque los GORE no solamente financian inversión local, sino que, de una manera muy importante, financian proyectos sectoriales correspondientes a ministerios, servicios, etcétera (...) Que se nos proponga una disminución de esta magnitud atenta contra la autonomía y focalización de la inversión pública", relevó el también presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales.

Para justificar la rebaja, Hacienda argumenta que los GORE no ejecutan todo lo que reciben, pues según sus números, a julio la ejecución promedio era de 39,2%, mas Santana aseveró que "eso es un error, y yo se lo hice ver al ministro Quiroz: creo que lo que prevalece no es el promedio del año, sino que la ejecución presupuestaria que se mide el 31 de diciembre de cada año".

El exdiputado RN espera que el ministro Quiroz ceda en la próxima reunión, asegurando que la propuesta actual "no tiene viabilidad política". (Foto: ATON)

Por lo demás, alertó que "el Gobierno tiene un problema de datos: dice que la subejecución presupuestaria de 2025 fue entre un 18% y 20%, lo que es un error, es falso. La subejecución fue de un 3,8%, y por lo tanto, se ejecutó un 96,2% del Presupuesto vigente".

De acuerdo con el gobernador, la diferencia entre ambos cálculos responde a que en Hacienda "tomaron equivocadamente (como base) el Presupuesto inicial, el que se aprueba en el Congreso Nacional, pero ese tuvo ajustes a la baja durante el año, como el 3% de seguridad pública, o más de un 6% de rebajas que tuvimos por distintas contingencias. Por lo tanto, si a usted le sacan plata, no puede ejecutar una plata que no tiene, y su saldo a ejecutar cambia".

Pronóstico para la tramitación legislativa

Pese a estas diferencias, el gobernador laguino observó: "Me da la impresión de que, al final de la reunión que tuvimos el miércoles, el ministro Quiroz hizo un click (mental). Tenemos una próxima reunión -que creo que será la definitiva- la próxima semana, antes de que se ingrese el Presupuesto al Congreso Nacional", para lo cual el Gobierno tiene plazo hasta el 30 de septiembre.

No obstante, en caso de que se concrete la rebaja de 7%, el exdiputado aseveró: "No tengo ninguna duda de que no habrá ningún parlamentario que vote a favor de un proyecto que afecte a la inversión focalizada de su región. Y creo que esto ni siquiera tiene que ver con ser oficialista o de oposición: el debate es mucho más profundo que eso, y responde al fortalecimiento de los distritos y regiones que representan".

"Por lo tanto, tenemos que llegar a un acuerdo el lunes, porque esto no tiene viabilidad política. (Tal como está) esta propuesta se va a caer en el Congreso, y va a ser una derrota de Hacienda. Y creo que el ministro tiene una oportunidad de buscar un acuerdo, y llegar a un consenso que nos permita transitar con una buena ejecución presupuestaria para el 2027", remató el militante RN.