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Marcador Virtual: Unión La Calera vs. Universidad Católica
Marcador
Ficha
Copa Chile
Miércoles, 23 de Septiembre de 2026 - 🕑20:30 horas
Estadio "Nicolás Chahuán Nazar"
Unión La Calera
DT:
John Armijo
-
-
-
Árbitro: Franco Jiménez
Universidad Católica
DT:
Daniel Garnero
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✉️ Francisco Cubillos
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Campeonato
Copa Chile
Fecha y hora
23/09/2026; 20:30 hrs.
Lugar
Estadio "Nicolás Chahuán Nazar"
Árbitro
Franco Jiménez
Alineaciones
Unión La Calera
Universidad Católica
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