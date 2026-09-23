Martina Weil arrasó en los 400 metros y ganó oro con histórico récord en los Juegos Sudamericanos

Martina Weil nuevamente hizo historia para el Team Chile al arrasar este miércoles en la final de los 400 metros planos y ganar la medalla de oro con récord en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026.

Weil dominó con categoría la prueba y registró un tiempo récord de 50.45 segundos, superando el registro anterior, que ostentaba su madre, Ximena Restrepo, de 51.31 segundos en los Juegos de Valencia en 1994.



Los primeros metros fueron parejos en la pista atlética, pero Weil tomó la delantera y llegó a la meta con holgura, marcando una evidente diferencia con las demás competidoras.

En segundo lugar quedó la colombiana Lina Licona, con un crono de 52''38; y el podio lo completó la argentina Megan Powell (52''38).

Con esta victoria histórica de Martina Weil, el Team Chile llegó a las 33 medallas de oro en los Juegos de Santa Fe.

Dos Platas y un bronce en otras pruebas atléticas

En otras pruebas de la jornada de atletismo, Martín Saenz ganó presea de plata, tras terminar segundo en la final de los 110 metros vallas.

El chileno registró un tiempo de 13.81 segundos, a solo 0.29 centésimas del oro, que quedó en manos del brasileño Rafael Campos.

En los 400 metros masculinos, Martín Kouyoumdjian logró medalla de bronce, al terminar tercero en la final.

Kouyoumdjian firmó un tiempo de 45.99 segundos, a 1.38 del oro, el brasileño Alison Alves, quien rompió el récord de los Juegos Sudamericanos; la plata fue para el venezolano Javier Gómez.

Finalmente, Laura Acuña obtuvo medalla de plata en los 1.500 metros planos, con un tiempo de 4 minutos, 23 segundos y 22 centésimas.

El oro fue para la argentina Micaela Levaggi y el bronce para la brasileña Tatiane Da Silva.