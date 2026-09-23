Fuerte contingente policial custodia funeral de "El Poroto" en San Bernardo

Bajo un estricto despliegue de seguridad se desarrolló este miércoles el traslado y posterior sepultación de Héctor Cárdenas Venegas, de 45 años, conocido en el sector sur de la capital bajo el alias de "El Poroto".

El individuo, sindicado por los organismos policiales como un cabecilla territorial del narcotráfico en la población José María Caro, murió la tarde previa tras recibir cerca de ocho disparos en las afueras de su residencia en la comuna de Lo Espejo.

Debido a su perfil delictual y a los antecedentes en poder de las policías, entre ellos su vinculación con las amenazas de muerte contra la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), el Gobierno catalogó la ceremonia como un funeral de alto riesgo.

Esta calificación impidió a la familia llevar a cabo un velatorio tradicional, ordenando el traslado inmediato del féretro desde las dependencias del Servicio Médico Legal (SML) hacia el cementerio Parque del Sendero, emplazado en la comuna de San Bernardo.

Tensión entre antecedentes policiales y versión de la defensa

Pese a que las autoridades sindicaban al fallecido como un actor clave en la delincuencia organizada de la zona sur, su defensa legal salió al paso de los cuestionamientos durante la entrega del cuerpo.

El abogado de la familia, Cristián Moya, cuestionó duramente la etiqueta pública atribuida a Cárdenasy señaló que "llama mucho la atención que en algún momento se nombrara que era una persona que de una u otra manera amenazaba y que encargaba ciertas situaciones".

"No quiero bajarle el perfil a la situación porque son materia investigativa, pero repito: nunca fue formalizado, puede haber estado imputado en alguna causa, pero nunca pisó un tribunal. Eso no se hace referencia ni a tener contactos ni a tener ningún tipo de relación con nadie, sino que simplemente creo que las funciones se realizan y tienen que realizarse de buena manera", puntualizó el jurista.

Operativo especial en el cementerio Parque del Sendero

En el acceso al camposanto por calle Luverna se dispuso un control preventivo a cargo de efectivos territoriales y personal de Control de Orden Público (COP).

Cerca de un centenar de personas asistió a la despedida fúnebre, la cual registró demoras en su inicio a raíz de un procedimiento policial originado cuando una conductora fue aprehendida por maniobras temerarias en los alrededores.

A diferencia de otros episodios de alta connotación, las autoridades destacaron que la jornada transcurrió sin desórdenes graves ni uso de elementos pirotécnicos en el recinto.